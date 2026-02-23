La Capital | Champions League

Escándalo en Champions League: suspendieron a Prestianni antes del duelo con Real Madrid

Uefa tomó una medida provisoria sobre el futbolista argentino tras la acusación de racismo por parte de Vinicius, por lo que no disputará el próximo partido

23 de febrero 2026 · 13:05hs
El ex Vélez se perderá el segundo duelo de Champions League con el Merengue.

Foto: AP

El ex Vélez se perderá el segundo duelo de Champions League con el Merengue.

El partido entre Benfica y Real Madrid en la Champions League generó polémica internacional con una grave acusación de parte de los futbolistas del Merengue contra Gianluca Prestianni por racismo. Vinícius Júnior, delantero del conjunto madrileño, denunció al argentino, que recibirá una suspensión provisional.

Según el informe oficial de la Uefa, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) tomó la decisión luego de recibir un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina designado para analizar lo ocurrido en el duelo de ida de los playoffs del certamen internacional en Lisboa, Portugal.

Al respecto, detallaron que la medida se fundamente en una presunta violación “prima facie” del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, la cual contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. Esta suspensión preventiva no implica un fallo definitivo por parte de la Uefa, que aclaró que dicha resolución final llegará una vez que terminen con la investigación y que se evalúen todas las pruebas presentadas.

Gianluca Prestianni Benfica
El futbolista argentino fue acusado de racismo por parte del brasileño.

El futbolista argentino fue acusado de racismo por parte del brasileño.

De igual manera, la sanción le impedirá a Prestianni el duelo de vuelta de los 16avos de final de la Champions League que se disputará este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, donde Benfica deberá revertir la derrota 1-0 como local para continuar en el torneo.

La acusación contra Gianluca Prestianni

Luego de una polémica celebración de Vinícius tras anotar el gol del triunfo, el partido comenzó a picarse entre los jugadores en el campo de juego. Transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo, cuando el brasileño se acercó al árbitro François Letexier para denunciar que Prestianni le habría dicho "mono". Inmediatamente, el colegiado activó el protocolo "antirracismo" y se detuvo la acción por casi diez minutos.

No obstante, las cámaras de televisión no pudieron corroborar la acusación del delantero debido a que el ex Vélez se había tapado la boca con su camiseta al decir dicho comentario.

>> Leer más: El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Las palabras de Prestianni provocaron el repudio de los jugadores de Real Madrid, quienes fueron a encararlo furiosamente. Según pudieron captar algunas transmisiones, Kylian Mbappé le gritó al argentino: "Sos un puto racista".

Las declaraciones pospartido de Vinícius y Prestianni

Una vez concluido el partido, el brasileño se pronunció respecto a lo sucedido en el estadio Da Luz: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar".

"Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue simple protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada", agregó.

En apoyo de su compañero, Mbappé también expresó sus sensaciones en diálogo con la prensa: "Lo he visto es muy claro, el número 25 (Gianluca Prestianni) ha dicho cinco veces a Vini que 'es un mono'. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud".

Por otro lado, el mediocampista argentino se defendió ante las acusaciones: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

