Newell's debuta el viernes y Central el sábado: cómo se juega la primera fecha del torneo Apertura

Los rojinegros empezarán el campeonato en Córdoba ante Talleres y los canallas en su casa, el Gigante, frente a Belgrano

20 de enero 2026 · 14:16hs
Aldosivi y Defensa y Justicia jugarán el primer partido del torneo Apertura. Newell's visita a Talleres y Central recibe a Belgrano.

La espera se acaba. Después del receso por el fin de año, la pelota se pone una vez más en movimiento. Vuelve el fútbol con el comienzo del torneo Apertura 2026 y habrá actividad para los equipos rosarinos: Newell's debutará el viernes contra Talleres en Córdoba y Central recibirá el sábado a Belgrano en Arroyito.

La primera fecha del torneo Apertura comenzará el jueves a las 17, cuando Aldosivi reciba a Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20, se jugarán otros dos partidos: Banfield-Huracán y Unión-Platense.

El mismo día, pero a las 22.15, habrá dos partidos más: Instituto recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba será anfitrión de Gimnasia de Mendoza.

Empiezan los grandes

El viernes jugarán dos de los equipos considerados grandes. San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús a las 19 y a las 20, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

El sábado será el debut de River, que visitará a Barracas Central a las 17. Y Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19.

El domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra. La fecha se cerrará a las 21 con dos encuentros: Argentinos Juniors ante Sarmiento y Tigre frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Primera jornada del torneo Apertura

Este es el programa de partidos de la primera fecha del certamen:

Jueves 22/1:

  • Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17
  • Banfield - Huracán a las 20
  • Unión de Santa Fe - Platense a las 20
  • Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15
  • Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Mendoza a las 22:15

Viernes 23/1

  • San Lorenzo - Lanús a las 19
  • Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20
  • Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15
  • Talleres de Córdoba - Newell´s a las 22:15

Sábado 24/1:

  • Barracas Central - River a las 17
  • Gimnasia y Esgrima La Plata - Racing a las 19:30
  • Rosario Central - Belgrano de Córdoba a las 22

Domingo 25/1:

  • Boca - Deportivo Riestra a las 18:30
  • Argentinos Juniors - Sarmiento a las 21
  • Tigre - Estudiantes de Río Cuarto a las 21

Otra novela del mercado de pases de Newells está por resolverse: Rodrigo Herrera llega al parque Independencia.

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Remontada leprosa. Juan Garro anota uno de los goles leprosos ante Talleres en la primera fecha de la Liga Profesional 2021, donde Newell’s tras estar 0-2 ganó 3 a 2.

Newell's tiene una estadística muy pareja en sus debuts en torneos de Liga contra Talleres

El director deportivo Roberto Sensini y el presidente Ignacio Boero escoltan a Salomón, el nuevo marcador central de Newells.

Oscar Salomón llegó a Newell's y fue confirmado como noveno refuerzo leproso

Oscar Salomón es nuevo jugador de Newells.

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

