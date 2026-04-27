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Newell's cerró una mala campaña en el Coloso que lo obliga a mejorar en el Clausura

La preocupación de Newell's con el descenso fue en buena medida por el flojo desempeño en condición de local

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

27 de abril 2026 · 06:15hs
Newells no pudo hacer una fortaleza en su propia casa en este torneo Apertura. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's no pudo hacer una fortaleza en su propia casa en este torneo Apertura. 

Newell's está terminando con deudas su participación en el Apertura. La levantada que logró en los últimos cinco partidos, con 3 victorias y 2 empates, incluido el 1 a 1 frente a Instituto, no oculta la realidad. Este equipo concluye un torneo en el que recién en el último tramo se alejó un poco del fondo de la tabla anual, que determina un descenso, pero continuará con la obligación de mejorar en el Clausura. Y para eso, necesariamente tiene que realizar una mejor campaña que la que hizo en el Coloso.

Es que no puede seguir dándose el lujo de ceder tantos puntos en condición de local si es que pretende dejar de sufrir y estar pensando en todo momento con el descenso. Una sola victoria en el Coloso, conseguida por la mínima diferencia ante Gimnasia de Mendoza (1-0), refleja sin vueltas lo mal que le fue en el Parque.

No se trata de una cuestión de nostalgia. De recordar esos otros tiempos en los que cualquier equipo que debía visitar el Coloso sabía que rescatar un empate era de enorme valor.

Leer más: Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y ahora competimos todo el partido"

Newell's debe fortalecerse

Para que la Lepra tenga un futuro mejor, es indispensable que vuelva a hacerse fuerte en condición de local. Que sus propios hinchas disfruten y gocen con un equipo que imponga autoridad en su casa. Y no que, por el contrario, le represente un peso jugar ante su público.

Es cierto que tampoco le fue mucho mejor de visitante. Porque logró apenas dos triunfos, en sus últimas dos salidas (Central Córdoba 3-1 y Unión 3-2). Pero justamente por eso es que resulta indispensable rendir mucho más de local. Algo que no logró.

Una victoria, cuatro empates y tres derrotas en el Coloso es un saldo negativo para el conjunto rojinegro. Si se mira el vaso medio lleno, se destaca que no perdió en sus últimos cuatro partidos, con 3 igualdades (Platense 1-1, San Lorenzo 0-0 e Instituto) y un triunfo (Gimnasia de Mendoza 1-0).

Leer más: Newell's no le pudo dar una alegría a sus hinchas, pero rescató un punto y no es poca cosa

Newell's y una pesada herencia

Sigue siendo poco, pero muestra una performance superior de la mano de Frank Kudelka, que comenzó con derrota en el clásico (0-2) jugado en el Parque, que la que tuvo durante el ciclo de Orsi y Gómez.

Eso sí, no le alcanzó para despedirse de su gente con un triunfo. Newell’s llegó al partido frente a Instituto con el envión de la victoria sobre Unión en el estadio 15 de Abril y la posibilidad de darle una satisfacción a su hinchada, que tantas veces se fue con amargura del Coloso. No pudo.

La salida de su parcialidad del estadio, casi como resignada a que algo así podía suceder, es una situación que se repite. Pero que no es posible que se mantenga en el tiempo. Porque si no Newell’s continuará prestando atención exclusivamente a lo que ocurra en la parte baja de la tabla anual durante el segundo semestre del año.

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El deber de Newell’s es recuperar la fortaleza en el Coloso. Los hinchas, en primer orden, así lo demandan.

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