El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

El arquero fue lo destacado de la Lepra en el 1 a 1 frente a Instituto. Atento a los pocos remates del rival y convincente al momento de cortar los centros

La formación de Newell's ante Instituto.

Josué Reinatti sigue justificando la elección de que sea el arquero titular de Newell's . Lo exigieron poco, pero siempre respondió. Estuvo en el lugar justo para tapar los remates de Instituto. Cortó centros con personalidad y seguridad. Fue el destacado de la Lepra en el empate 1 a 1 con Instituto.

Josué Reinatti 6,5: desvió remates peligrosos de Córdoba en dos ocasiones. Seguro en los centros.

Armando Méndez 4: voluntarioso para pasar al ataque, aunque con poca claridad.

Saúl Salcedo 3: inseguro en la marca, flojo en algunos despejes y mal en el rechazo que significó el gol visitante.

Oscar Salomón -: apenas jugó 5'. Volvió de una distensión y se retiró lesionado.

Jerónimo Russo 4,5: no tuvo tanta prolijidad en el traslado y con algunos problemas para defender ante Córdoba.

Rodrigo Herrera 4: pocas acciones para asociarse con sus compañeros de ofensiva y ofrecerse para la descarga.

Luca Regiardo 6: luchó y ganó en las divididas. En la fricción, se impuso con carácter.

Walter Mazzantti 5: fue el que generó los pocos ataques del local en la primera etapa. Luego se apagó.

Facundo Guch 5: desde el principio hasta que lo reemplazaron, intentó encarar. Le faltó resolución.

Walter Núñez 3,5: corrió con la pelota de manera intermitente y sin conseguir penetrar a la defensa rival.

Matías Cóccaro 3,5: le costó sostener la pelota para darle la chance al equipo de adelantar las líneas. No prevaleció en el uno contra uno.

Ingresaron en Newell's:

Fabián Noguera 3,5: complicado en la cobertura de Russo sobre la marca de Córdoba. Dubitativo en los rechazos.

Jerónimo Gómez Mattar 6: pases hacia adelante que le permitieron tener otra postura al equipo. Habilitó a Ramírez en el gol.

Francisco Scarpeccio 4: no supo de qué manera resolver cuando la controló.

Luciano Herrera 4,5: le dio otra vitalidad a la ofensiva, aunque no acertó el último toque.

Juan Ignacio Ramírez 6: cumplió con lo que se espera de un goleador. La primera que tocó, al igual que en Santa Fe, la mandó adentro. Buena definición.

El DT

Frank Kudelka 5: desde el juego, existió un retroceso comparado con los últimos partidos. Le costó ser ofensivo debido a la falta de juego. No fue profundo y cada intento resultó forzado y poco claro. Para destacar es que el equipo alcanzó el empate y sigue invicto en los últimos cinco partidos.