El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Josué Reinatti sigue justificando la elección de que sea el arquero titular de Newell's. Lo exigieron poco, pero siempre respondió. Estuvo en el lugar justo para tapar los remates de Instituto. Cortó centros con personalidad y seguridad. Fue el destacado de la Lepra en el empate 1 a 1 con Instituto.
Josué Reinatti 6,5: desvió remates peligrosos de Córdoba en dos ocasiones. Seguro en los centros.
Armando Méndez 4: voluntarioso para pasar al ataque, aunque con poca claridad.
Saúl Salcedo 3: inseguro en la marca, flojo en algunos despejes y mal en el rechazo que significó el gol visitante.
Oscar Salomón -: apenas jugó 5'. Volvió de una distensión y se retiró lesionado.
Jerónimo Russo 4,5: no tuvo tanta prolijidad en el traslado y con algunos problemas para defender ante Córdoba.
Rodrigo Herrera 4: pocas acciones para asociarse con sus compañeros de ofensiva y ofrecerse para la descarga.
Luca Regiardo 6: luchó y ganó en las divididas. En la fricción, se impuso con carácter.
Walter Mazzantti 5: fue el que generó los pocos ataques del local en la primera etapa. Luego se apagó.
Facundo Guch 5: desde el principio hasta que lo reemplazaron, intentó encarar. Le faltó resolución.
Walter Núñez 3,5: corrió con la pelota de manera intermitente y sin conseguir penetrar a la defensa rival.
Matías Cóccaro 3,5: le costó sostener la pelota para darle la chance al equipo de adelantar las líneas. No prevaleció en el uno contra uno.
Ingresaron en Newell's:
Fabián Noguera 3,5: complicado en la cobertura de Russo sobre la marca de Córdoba. Dubitativo en los rechazos.
Jerónimo Gómez Mattar 6: pases hacia adelante que le permitieron tener otra postura al equipo. Habilitó a Ramírez en el gol.
Francisco Scarpeccio 4: no supo de qué manera resolver cuando la controló.
Luciano Herrera 4,5: le dio otra vitalidad a la ofensiva, aunque no acertó el último toque.
Juan Ignacio Ramírez 6: cumplió con lo que se espera de un goleador. La primera que tocó, al igual que en Santa Fe, la mandó adentro. Buena definición.
El DT
Frank Kudelka 5: desde el juego, existió un retroceso comparado con los últimos partidos. Le costó ser ofensivo debido a la falta de juego. No fue profundo y cada intento resultó forzado y poco claro. Para destacar es que el equipo alcanzó el empate y sigue invicto en los últimos cinco partidos.