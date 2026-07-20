Qué pasó con los tres futbolistas de Newell's que no jugaron el amistoso del sábado

Por diferentes motivos no participaron en el último ensayo de la pretemporada rojinegra. Dos ya están a disposición y el otro no seguirá en el club

Walter Mazzantti jugó el amistoso contra Vélez pero no estuvo ante Sportivo Las Parejas.

Tres futbolistas no participaron en los partidos que Newell’s jugó contra Sportivo Las Parejas el fin de semana pasado. Luciano Herrera se decidió que quede al margen porque se negociaba su salida a préstamo a Pumas de la Unam. En tanto, Walter Mazzantti y Bruno Cabrera fueron excluidos para preservarlos por distintos problemas físicos.

Lo positivo es que el atacante y el zaguero entrenaron con normalidad en la práctica de este lunes por la tarde y se encuentran disposición de Frank Kudelka para el debut en el torneo Apertura.

Mazzantti tenía una fatiga muscular y la intención fue no correr ningún riesgo con el delantero en el último amistoso de la pretemporada.

En el caso de Cabrera, tuvo un golpe durante el amistoso contra Independiente y fue reemplazado por Lautaro Giannetti. Por esa dolencia se dispuso que no fuese exigido ante Sportivo Las Parejas.

Tanto Mazzantti como Cabrera jugaron los primeros cuatro amistosos que la Lepra disputó durante la pretemporada, siempre en los partidos entre los equipos titulares. Faltaron solamente a ese último, que se desarrolló en el Coloso Marcelo Bielsa.

El compañero de Giannetti

A diferencia de Mazzantti, todavía no existe certeza si Cabrera formará parte del conjunto titular en la primera fecha del torneo Clausura.

Durante los amistosos, el defensor integró la zaga junto a Nicolás Goitea. Pero Giannetti se incorporó al club para ser uno de los titulares y en consecuencia uno de sus compañeros permanecer afuera.

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A días de reanudarse la competencia local de primera, todo indica que Giannetti integrará la zaga contra Talleres y su socio sería Goitea.

El once posible de Newell's

Un equipo probable para el debut de Newell's sería con: Josué Reinatti; Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

Talleres, rival de la Lepra, se quedó para el debut sin Diego Valoyes, que sufrió un desgarro.

El conjunto cordobés tiene de entrenador a Jorge Sampaoli y a los exfutbolistas de Newell's Ezequiel Unsain, Gabriel Báez y Federico Fattori.