La Capital | Ovación | Newell's

Qué pasó con los tres futbolistas de Newell's que no jugaron el amistoso del sábado

Por diferentes motivos no participaron en el último ensayo de la pretemporada rojinegra. Dos ya están a disposición y el otro no seguirá en el club

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de julio 2026 · 18:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
Walter Mazzantti jugó el amistoso contra Vélez pero no estuvo ante Sportivo Las Parejas.

Newell's Oficial

Walter Mazzantti jugó el amistoso contra Vélez pero no estuvo ante Sportivo Las Parejas.

Tres futbolistas no participaron en los partidos que Newell’s jugó contra Sportivo Las Parejas el fin de semana pasado. Luciano Herrera se decidió que quede al margen porque se negociaba su salida a préstamo a Pumas de la Unam. En tanto, Walter Mazzantti y Bruno Cabrera fueron excluidos para preservarlos por distintos problemas físicos.

Lo positivo es que el atacante y el zaguero entrenaron con normalidad en la práctica de este lunes por la tarde y se encuentran disposición de Frank Kudelka para el debut en el torneo Apertura.

Mazzantti tenía una fatiga muscular y la intención fue no correr ningún riesgo con el delantero en el último amistoso de la pretemporada.

En el caso de Cabrera, tuvo un golpe durante el amistoso contra Independiente y fue reemplazado por Lautaro Giannetti. Por esa dolencia se dispuso que no fuese exigido ante Sportivo Las Parejas.

Tanto Mazzantti como Cabrera jugaron los primeros cuatro amistosos que la Lepra disputó durante la pretemporada, siempre en los partidos entre los equipos titulares. Faltaron solamente a ese último, que se desarrolló en el Coloso Marcelo Bielsa.

El compañero de Giannetti

A diferencia de Mazzantti, todavía no existe certeza si Cabrera formará parte del conjunto titular en la primera fecha del torneo Clausura.

Durante los amistosos, el defensor integró la zaga junto a Nicolás Goitea. Pero Giannetti se incorporó al club para ser uno de los titulares y en consecuencia uno de sus compañeros permanecer afuera.

>> Leer más: Cuándo debuta Newell's en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

A días de reanudarse la competencia local de primera, todo indica que Giannetti integrará la zaga contra Talleres y su socio sería Goitea.

El once posible de Newell's

Un equipo probable para el debut de Newell's sería con: Josué Reinatti; Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

Talleres, rival de la Lepra, se quedó para el debut sin Diego Valoyes, que sufrió un desgarro.

El conjunto cordobés tiene de entrenador a Jorge Sampaoli y a los exfutbolistas de Newell's Ezequiel Unsain, Gabriel Báez y Federico Fattori.

Noticias relacionadas
El mediocampista interrumpió 6 meses antes su contrato. Está liberado para llegar a Newells.

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti, actuaron entre los titulares de Newells frente a Sportivo Las Parejas.

Newell's y una igualdad en cero para llegar entre dudas al torneo Clausura

Newells y el Cudaio organizan una jornada de donación de sangre en el club del parque Independencia.

Newell's organiza una jornada de donación de sangre en el club junto al Cudaio

Rodrigo Herrera actuará en el mediocampo de los titulares de Newells ante Sportivo Las Parejas.

A una semana del debut, Newell's tiene su último ensayo antes de salir al ruedo

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Lo último

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Jonatan "Peco" Almada comenzó a ser juzgado por dirigir una organización de narcomenudeo afín a Los Monos que extorsionaba a vecinos y por amenazas a fiscales. Por integrar esta banda ya fueron condenadas 36 personas.

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
La selección argentina volvió al país y fue recibida por hinchas en Ezeiza
Información General

La selección argentina volvió al país y fue recibida por hinchas en Ezeiza

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes
La Ciudad

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

Uno por uno: quiénes son los jugadores de la selección que volvieron al país
Ovación

Uno por uno: quiénes son los jugadores de la selección que volvieron al país

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Qué pasó entre Lisandro Martínez y Donald Trump durante la premiación del Mundial 2026

Qué pasó entre Lisandro Martínez y Donald Trump durante la premiación del Mundial 2026

Ovación
Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Qué pasó con los tres futbolistas de Newells que no jugaron el amistoso del sábado

Qué pasó con los tres futbolistas de Newell's que no jugaron el amistoso del sábado

La madre de Leandro Paredes se quebró mientras hablaba con periodistas tras su llegada a Ezeiza

La madre de Leandro Paredes se quebró mientras hablaba con periodistas tras su llegada a Ezeiza

Policiales
Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $500 millones en el Revancha
Información General

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $500 millones en el Revancha

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario
Policiales

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año
La Ciudad

Prevención vial: crecieron un 6% los controles vehiculares en lo que va del año

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026
Mundial 2026

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones
Información General

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal
Economía

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios
La Ciudad

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario suma una unidad móvil y médicos para asistir a personas en situación de calle