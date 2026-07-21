Newell's tiene el arco cubierto y acuerda la salida de Williams Barlasina

Con Josué Reinatti y Gabrial Arias como principales opciones, el club del Parque rescindió su contrato. El arquero, de 28 años, jugará en Fortaleza de Colombia

Williams Barlasina surgió de las inferiores de Newell's y atajó en la primera rojinegra en 10 partidos.

Newell’s decidió prescindir de uno de sus arqueros. Como tiene a Josué Reinatti y a Gabriel Arias entre las principales opciones, dispuso la partida de Williams Barlasina. El club del Parque llegó a un acuerdo con Barlasina para rescindirle el contrato que tenía hasta diciembre de 2027 y se fue con el pase en su poder. Su próximo destino es Fortaleza Fútbol Club de Colombia.

La consolidación de Reinatti en la primera división y la recuperación de Arias tras fracturarse el peroné en febrero pasado no le dejaron margen a Barlasina para ser considerado para el arco rojinegro.

Es que el club también tiene a Francisco Sciarini , arquero de la reserva, de 20 años, que realizó la pretemporada con la primera división y al que se lo considera una tercera alternativa para el puesto.

Con 28 años, sin la oportunidad de atajar, Newell’s tomó la decisión de que Barlasina continúe en otro club en donde contará con mayores chances.

Las partidos de Barlasina en la Lepra

Los últimos partidos de Barlasina en Newell’s fueron tras la lesión de Arias. Permaneció en el arco durante 6 encuentros, pero luego fue reemplazado por Reinatti, quien tuvo buenas actuaciones.

Los anteriores 5 partidos de Barlasina en el club del Parque fueron con motivo de la partida sorpresiva de Keylor Navas al fútbol mexicano.

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Su debut se dio en 2023, por la Copa Argentina y contra Claypole (0-1). Con este partido completó los 10 en la Lepra.

Previo a aparecer por primera vez entre los titulares, Barlasina pasó por Agropecuarios en 2022. Se intentó interrumpir el préstamo de manera anticipada, sin éxito, ante la lesión de Ramiro Macagno.

Además, estuvo en Estudiantes de Río Cuarto (2024) y Aldovisi (2025).

Barlasina seguirá en Fortaleza FC, que competirá en la segunda parte del año en la liga colombiana y en la Copa Colombia.