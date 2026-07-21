"Fuego leproso": Newell's presentó su tercera camiseta con una llamativa combinación La nueva casaca que lanzó la Lepra de cara al inicio del Torneo Clausura incorpora el bordó junto a los tonos rojinegros tradicionales 21 de julio 2026 · 14:23hs

Luca Regiardo y Facundo Guch presentaron la nueva camiseta de Newell's.

Newell's presentó su tercera camiseta oficial para este Torneo Clausura, a días de su debut ante Talleres del próximo sábado a las 17, casi tres meses después de su último partido en el Coloso ante su gente. “Fuego leproso”, describió la página oficial del club junto al video de presentación.

“Hay un fuego que no se apaga. Es el que nace con nuestros pibes, el que baja de la popular, el que se enciende cada vez que estos colores salen a la cancha. Ese fuego nos une, nos empuja y nos representa”, escribió la Lepra en sus redes sociales.

El clip incluyó a los juveniles Luca Regiardo y Facundo Guch junto a imágenes de la hinchada rojinegra, en un fiel reflejo de la pasión por Newell's que se palpita desde las divisiones inferiores en Bella Vista hasta la primera división.





Hay un fuego que no se apaga.



Es el que nace con nuestros pibes, el que baja de la popular, el que se enciende cada vez que estos colores salen a la cancha.



Ese fuego nos une, nos empuja y nos representa.



Presentamos la tercera camiseta 2026.… pic.twitter.com/M79IhiHRIM — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2026 La nueva camiseta de Newell's Esta tercera piel de la lepra ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del club y se espera que sea utilizada por el primer equipo en alguno de los partidos iniciales de este Torneo Clausura.

>> Leer más: Mercado de pases: las altas y bajas de Newell's y Central de cara al Clausura La camiseta mantiene la base a dos mitades de la tradicional roja y negra, pero que reemplaza el negro por un tono bordó. Además, cuenta con bordados oscuros en el cuello y los brazos, junto a vivos en tonos blancos y rojos.