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Mercado de pases: altas y bajas de Newell's y Central de cara al torneo Clausura

tDurante el receso por el Mundial, la Lepra y el Canalla cerraron refuerzos para el segundo semestre del año, mientras todavía mantienen negociaciones abiertas

21 de julio 2026 · 12:17hs
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Lautaro Giannetti

Lautaro Giannetti, de Newell's, y Franco Cervi, de Central, son dos de las caras nuevas del Torneo Clausura.

El Mundial 2026 mantuvo el foco de atención de los hinchas lejos del mercado de pases del fútbol argentino, pero tanto Central como Newell's se movieron para el rearmado del plantel de cara al segundo semestre del año. Mientras tanto, a días del inicio del Torneo Clausura, las dirigencias rosarinas buscan cerrar los últimos refuerzos.

Frank Darío Kudelka, por el lado de la Lepra, y Jorge Almirón, por el lado del Canalla, hicieron sus pedidos para sumar nuevos nombres a cada equipo, así como también tomaron la decisión de apartar a otros futbolistas o prescindir de ellos.

En el parque Independencia, se sumaron dos refuerzos para la defensa y el presidente Ignacio Boero busca cerrar dos incorporaciones más. En tanto, seis futbolistas que jugaron durante el Torneo Apertura dejaron el club, sumado a las partidas de otros juveniles y futbolistas que habían sido cedidos a otras ligas.

En Arroyito ya se confirmaron cuatro refuerzos que intentarán renovar el plantel luego de varias salidas de peso para el club, con jugadores queridos por los hinchas que debieron dejar la institución. De igual manera, Gonzalo Belloso continúa con las gestiones para incorporar nuevos nombres de mitad de cancha hacia adelante.

Cabe destacar que el libro de pases cerrará oficialmente este martes 21 de julio a las 18, pero los clubes que confirmen ventas o cesiones de un jugador al exterior luego de este cierre tendrán un cupo adicional para sumar a un reemplazante, con este beneficio vigente hasta el 2 de septiembre.

Las altas y bajas de Central

El refuerzo más relevante hasta el momento en este mercado de pases del Canalla es Franco Cervi, volante ofensivo surgido de las inferiores del club que regresa con 32 años luego de un extenso paso por Celta de Vigo, de la Liga de España.

Franco Cervi junto a Ángel Di María durante el entrenamiento de Central.

Franco Cervi junto a Ángel Di María durante el entrenamiento de Central.

Por otro lado, el primero en llegar fue Sebastián Zaracho, defensor paraguayo de 27 años proveniente de Guaraní. El delantero Tomás Badaloni arribó desde Necaxa de México y el arquero Axel Werner regresó a Arroyito tras un breve paso por Aldosivi.

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Estas incorporaciones buscan ocupar los lugares que dejaron varios jugadores de renombre en Central. Carlos Quintana, uno de los mejores defensores canallas del siglo, dejó la institución para firmar con Deportivo Riestra, mientras que Alejo Veliz finalizó su préstamo y fue vendido a Bahía de Brasil. A su vez, la dirigencia finalizó el vínculo con Jorge “Fatura” Broun, histórico arquero del club, y selló la venta del pase de Enzo Giménez a Querétaro de México.

Las altas y bajas de Newell's

La Lepra no se movió tanto en este mercado, pero se enfocó en fortalecer la defensa tras finalizar el primer semestre como el equipo con mayor cantidad de goles en contra. Por eso, la dirigencia cerró las incorporaciones de Franco Escobar, defensor de 31 años surgido del club que llegó desde Peñarol de Uruguay, y Lautaro Giannetti, zaguero ex-Vélez que a sus 32 años regresa al fútbol argentino tras su paso por Antalyaspor de Turquía.

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti durante el amistoso de Newell's ante Sportivo Las Parejas.

Los refuerzos Franco Escobar y Lautaro Giannetti durante el amistoso de Newell's ante Sportivo Las Parejas.

Más allá de estos dos refuerzos confirmados que ya trabajan bajo las órdenes de Kudelka, Newell's avanza en las gestiones por otros dos nombres para que se sumen al plantel. El volante ofensivo Alan Soñora, de último paso por Cerro Porteño de Paraguay, estaría a un paso de firmar su contrato, mientras que el defensor Agustín García Basso, de Racing, también podría llegar al Parque.

>> Leer más: Qué pasó con los tres futbolistas de Newell's que no jugaron el amistoso del sábado

Las salidas fueron numerosas y varios jugadores dejaron la institución en el último tiempo. Franco García, Michael Hoyos, Gabriel Risso Patrón, Franco Orozco, Williams Barlasina y Fabián Noguera finalizaron sus contratos con el club. Luciano Herrera, una de las figuras de 2025, está a un paso de cerrar su préstamo a Pumas de México. Asimismo, Guillermo Balzi y Martín Fernández Figueira dejaron definitivamente la Lepra tras ser cedidos, y Thiago Gigena se marchó a Cancún FC de México.

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