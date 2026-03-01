Newell's cambia medio equipo para el clásico rosarino y tiene nuevo capitán

Frank Kudelka lo tiene definido y confirmó la formación titular con cinco modificaciones para jugar contra Central. El capitán será el Colo Ramírez

El Colo Ramírez reemplazará a Facundo Guch en Newell's para un nuevo clásico rosarino.

Frank Kudelka volverá al banco de Newell's , nada menos que este domingo en el clásico rosarino, y tiene confirmada la formación titular para el partido que atrapa la atención de la ciudad. En unos pocos días, debió definir el once, con ausencias por lesión y jugadores que decidió reemplazar para mejor un flaco rendimiento.

Medio equipo modificará el entrenador para jugar a las 17. Ingresarán Williams Barlasina, Saúl Salcedo, Gabriel Risso Patrón, Rodrigo Herrera y Juan Ignacio Ramírez, que será el capitán del equipo

Los que dejarán el equipo son los lesionados Gabriel Arias y David Sotelo, además de Bruno Cabrera, Jerónimo Russo y Facundo Guch.

Para la conformación de la formación titular se le complicó a Kudelka a causa de las lesiones durante el partido de la fecha pasada contra Estudiantes.

Las bajas de Newell's por lesión

Se quedó sin el arquero titular, Gabriel Arias, por una fisura en el peroné izquierdo. El entrenador lo reemplazará con Williams Barlasina. Y determinó que el arquero suplente sea Josué Reinatti.

Tampoco cuenta con David Sotelo para la mitad de cancha. Sufrió un degarro en el aductor derecho. Kudelka definió que lo sustituya Rodrigo Herrera. El mediocampista, de último paso por Platense, había perdido la titularidad para el partido contra Estudiantes.

El resto son modificaciones tácticas. Saúl Salcedo ingresará por Bruno Cabrera en la zaga. Gabriel Risso Patrón fue confirmado de marcador de punta izquierdo por Jerónimo Russo. Y Juan Ignacio Ramírez ingresará por Facundo Guch.

Esta última variante no será puesto por puesto. Luciano Herrera, jugará por afuera en vez de hacerlo de centrodelantero, como jugó en el último partido, dejando ahora en esa posición al Colo Ramírez.

Los titulares: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera, Luciano Herrera, Valentino Acuña y Walter Núñez; Juan Ignacio Ramírez.