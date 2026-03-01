Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla en el Parque

Varios trabajadores de prensa que estaban en la zona de pupitres recibieron piedrazos. La policía tuvo que actuar y le impidió al resto bajar rápido a los vestuarios

La policía tuvo que actuar inmediatamente después de consumada la victoria de Central ante Newell's en el clásico.

La derrota de Newell's alteró los ánimos en los hinchas leprosos, quienes descargaron su bronca con los periodistas que estaban presentes en el Coloso ni bien terminó el clásico que ganó Central por 2 a 0. Los trabajadores agredidos fueron básicamente aquellos que e encontraban en la zona de pupitres.

Estos inconvenientes provocaron que la policía actuara, pero, también, que prácticamente todos los periodistas quedaran retenidos en la zona de cabinas, sin poder bajar a la zona de vestuarios.

Una vez que finalizó el encuentro, muchos hinchas de Newell's comenzaron a tirar piedras hacia la zona de pupitres y varios periodistas fueron alcanzados por los proyectiles.

Partido2 Copetti ya convirtió y sella prácticamente la victoria de Central en el clásico frente a Newell's. Marcelo Bustamante / La Capital

Terminó el clásico y actuó la policía

Por eso la policía que estaba en el lugar tuvo que actuar rápidamente, primero para preservar la integridad física de los periodistas y después para disuadir a los hinchas que estaban arrojando piedras.

Los periodistas fueron llevados a la zona de cabinas, donde había muchos otros trabajadores de prensa. Los responsables de la seguridad impidieron que los mismos bajaran a los vestuarios, ya que muchos hinchas se habían traslado a la zona de playón de estacionamiento, contiguo al vestuario local, para mostrarles su descontento a los futbolistas.