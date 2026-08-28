Newell's busca aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Newell's no vence a Estudiantes desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante Estudiantes.

Newell’s pretende seguir avanzando con determinación y pasos firmes. Quiere extender su decisión y su halo positivo en este inicio del torneo que lo encuentra en fase de crecimiento, ganando confianza en sí mismo para seguir sepultando rachas negativas en el camino y tratar de ir por más, apuntando a estar en lote de los de arriba para alejarse al mismo tiempo de los de abajo.

En ese proceso de autodescubrimiento está el equipo leproso , tratando de convertir cada virtud en fortaleza, y a la vez disimular sus debilidades con astucia e inteligencia .

Así, f ue que pudo hilvanar dos triunfos seguidos de local, el último ante Banfield con quien acarreaba estadísticas en rojo, y pudo llenar su tanque de motivación y de combustible de la mejor manera , con dos victorias ante rivales que debía dejar atrás, y empezar a verlos cada vez más de lejos en su espejo retrovisor. Empezando a creer cada vez más en su propia cruzada, en su casa y ante su gente.

Así, luego de quebrar números negros frente al Taladro, la Lepra quiere animarse a ir por más ante Estudiantes, un adversario más duro, exigente de otro calibre, y frente a una racha aún más complicada.

Es que Newell’s acumula 7 encuentros sin poder vencer al Pincha, una serie que incluye 5 caídas (2 en condición de visitante), y 2 igualdades.

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Un rival mucho más duro

En relación a las rachas negativas, con Estudiantes, el próximo rival del equipo rojinegro en el torneo Clausura, expone números que lo muestran como un obstáculo muy dificultoso.

Es que Newell’s no puede superar al equipo platense desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas, tres de ellas en el Coloso. Y entre ellas recibió una dolorosa goleada por 4 a 1, en 2024.

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante el Pincha.

Vale puntualizar, que ante la cantidad de frentes abiertos que tiene Estudiantes, la visita podría llegar con una leve ventaja, ya que el equipo del Cacique Medina jugó este jueves ante Barracas por la Copa Argentina.

Habrá que ver si el entrenador uruguayo pone a los titulares, cosa que está en duda, pero evidentemente el equipo llegará al partido con mayor desgaste que los rojinegros.

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Viene tumbando rachas

Vale destacar, que en la reciente victoria 2 a 1 sobre Banfield, Newell’s logró además quebrar una racha muy negativa, ya que no lo vencía desde 2023. Por si fuese poco, en ese lapso el equipo del Parque había sido goleado dos veces por el Taladro.

En ese marco, la Lepra vive horas muy serenas. El equipo de Frank Kudelka viene de ganar dos partidos cruciales en el torneo Clausura, ante Deportivo Riestra y Banfield, y después de meses encara lo que viene con aire renovado.

Sus últimas dos victorias tienen mucho valor por distintas razones. Ambas fueron en el Coloso Marcelo Bielsa y frente a rivales directos en la carrera por mantenerse en la Liga Profesional. Por eso, los seis puntos cambiaron el humor, tanto en el plantel como el de los hinchas rojinegros.

Bases para animarse a más

En ese escenario, ganando certezas desde performances que invitan a establecer y sentar bases firmes para construir un futuro diferente, el conjunto de Frank Kudelka quiere seguir rompiendo rachas negras y desde ahí atreverse a trasladar sus ínfulas y determinación de la misma manera en condición de visitante, donde tendrá que vérselas en los próximas fechas con Estudiantes en La Plata y con Central en el Gigante de Arroyito.

Por eso, haberles ganado a Deportivo Riestra y Banfield en su propio terruño representa generar una plataforma de atrevimiento en la que el equipo rojinegro debe apoyarse y situarla como referencia cada vez más confiable.

Así, Newell’s debe seguir sumando dosis de confianza ante más rivales de fuste. Por eso, en el camino asoman dos pesos pesados, con rachas en contra. Ahí, se centrarán los próximos objetivos leprosos en el torneo.