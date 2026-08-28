La Capital | Ovación | Newell's

Newell's busca aprovechar su envión y seguir enterrando rachas en contra

Newell's no vence a Estudiantes desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

28 de agosto 2026 · 14:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante Estudiantes.

Newell’s pretende seguir avanzando con determinación y pasos firmes. Quiere extender su decisión y su halo positivo en este inicio del torneo que lo encuentra en fase de crecimiento, ganando confianza en sí mismo para seguir sepultando rachas negativas en el camino y tratar de ir por más, apuntando a estar en lote de los de arriba para alejarse al mismo tiempo de los de abajo.

En ese proceso de autodescubrimiento está el equipo leproso, tratando de convertir cada virtud en fortaleza, y a la vez disimular sus debilidades con astucia e inteligencia.

Leer más: Newell's: los pibes de la reserva perdieron en Córdoba y se alejan del lote de punta

Newell's llenó su tanque

Así, fue que pudo hilvanar dos triunfos seguidos de local, el último ante Banfield con quien acarreaba estadísticas en rojo, y pudo llenar su tanque de motivación y de combustible de la mejor manera, con dos victorias ante rivales que debía dejar atrás, y empezar a verlos cada vez más de lejos en su espejo retrovisor. Empezando a creer cada vez más en su propia cruzada, en su casa y ante su gente.

Así, luego de quebrar números negros frente al Taladro, la Lepra quiere animarse a ir por más ante Estudiantes, un adversario más duro, exigente de otro calibre, y frente a una racha aún más complicada.

Es que Newell’s acumula 7 encuentros sin poder vencer al Pincha, una serie que incluye 5 caídas (2 en condición de visitante), y 2 igualdades.

Leer más: Con los Juegos Suramericanos, Newell's recupera el recuerdo de los Cruz del Sur

Un rival mucho más duro

En relación a las rachas negativas, con Estudiantes, el próximo rival del equipo rojinegro en el torneo Clausura, expone números que lo muestran como un obstáculo muy dificultoso.

Es que Newell’s no puede superar al equipo platense desde 2022, ni en La Plata ni en Rosario. Desde entonces, sumó apenas dos empates y cosechó cinco derrotas, tres de ellas en el Coloso. Y entre ellas recibió una dolorosa goleada por 4 a 1, en 2024.

El lunes volverán a enfrentarse y verse las caras, en La Plata, y Newell’s intentará romper quebrar esa seguidilla de resultados adversos ante el Pincha.

Vale puntualizar, que ante la cantidad de frentes abiertos que tiene Estudiantes, la visita podría llegar con una leve ventaja, ya que el equipo del Cacique Medina jugó este jueves ante Barracas por la Copa Argentina.

Habrá que ver si el entrenador uruguayo pone a los titulares, cosa que está en duda, pero evidentemente el equipo llegará al partido con mayor desgaste que los rojinegros.

Leer más: Newell's aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

Viene tumbando rachas

Vale destacar, que en la reciente victoria 2 a 1 sobre Banfield, Newell’s logró además quebrar una racha muy negativa, ya que no lo vencía desde 2023. Por si fuese poco, en ese lapso el equipo del Parque había sido goleado dos veces por el Taladro.

En ese marco, la Lepra vive horas muy serenas. El equipo de Frank Kudelka viene de ganar dos partidos cruciales en el torneo Clausura, ante Deportivo Riestra y Banfield, y después de meses encara lo que viene con aire renovado.

Sus últimas dos victorias tienen mucho valor por distintas razones. Ambas fueron en el Coloso Marcelo Bielsa y frente a rivales directos en la carrera por mantenerse en la Liga Profesional. Por eso, los seis puntos cambiaron el humor, tanto en el plantel como el de los hinchas rojinegros.

Bases para animarse a más

En ese escenario, ganando certezas desde performances que invitan a establecer y sentar bases firmes para construir un futuro diferente, el conjunto de Frank Kudelka quiere seguir rompiendo rachas negras y desde ahí atreverse a trasladar sus ínfulas y determinación de la misma manera en condición de visitante, donde tendrá que vérselas en los próximas fechas con Estudiantes en La Plata y con Central en el Gigante de Arroyito.

Por eso, haberles ganado a Deportivo Riestra y Banfield en su propio terruño representa generar una plataforma de atrevimiento en la que el equipo rojinegro debe apoyarse y situarla como referencia cada vez más confiable.

Así, Newell’s debe seguir sumando dosis de confianza ante más rivales de fuste. Por eso, en el camino asoman dos pesos pesados, con rachas en contra. Ahí, se centrarán los próximos objetivos leprosos en el torneo.

Noticias relacionadas
El choque entre Canallas y Leprosos se jugará en el Gigante de Arroyito.

Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newell's se jugará el domingo 6

El Colo Ramírez no logró hasta el momento convertirse en el goleador que necesita la Lepra.

El delantero de Newell's al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

Leonardo Ponzio llegó de Las Rosas a la Lepra y tuvo su debut en primera en 2000, con Andrés Rebottaro como DT.

El exjugador de Newell's que debutará como técnico de River tras la salida de Chacho Coudet

Estudiantes, rival de Newells en el Clausura, celebra uno de los goles sobre Barracas Central por la Copa Argentina.

El rival de Newell's llegará con más desgaste pero con una sonrisa

Ver comentarios

Las más leídas

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Lo último

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Aehgar y la provincia impulsan una propuesta especial para acompañar a visitantes, delegaciones y público local durante los Juegos. Cuánto costará cada menú

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newells se jugará el domingo 6
Ovación

Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newell's se jugará el domingo 6

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
La Ciudad

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Ovación
El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

A Newells lo espera un durísimo rival que pelea en varios frentes, incluida la Copa Libertadores

A Newell's lo espera un durísimo rival que pelea en varios frentes, incluida la Copa Libertadores

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

Policiales
Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la reconfiguración del delito complejo

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

La Ciudad
Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: Se vienen los mejores momentos
Política

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: "Se vienen los mejores momentos"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil
La Ciudad

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo