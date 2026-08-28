El Banco Nación consolida su liderazgo en el financiamiento al agro.

El Banco Nación reafirma su rol como entidad líder para el sector agropecuario argentino, con una cartera que alcanza aproximadamente los $4,5 billones de saldo , lo que representa un crecimiento de más de 55% respecto de diciembre de 2025, posicionándose como el segmento de mayor expansión dentro de la entidad.

Este desempeño explica cerca del 30% de la cartera total del Banco y refleja una estrategia sostenida de acompañamiento al sector productivo. Actualmente, más del 80% de la cartera agropecuaria cuenta con asistencia crediticia, frente a niveles del 50% al 60% registrados años atrás.

En lo que va de 2026, las altas de préstamos ya superan los $4 billones, mientras que en 2025 otorgaron más de $3,7 billones al sector, un 70% más que en 2024.

Esa dinámica se explica por la fuerte presencia del banco en las principales exposiciones del agro —Expoagro, Agroactiva, Agronea y Expo Rural —, que permitió alcanzar un récord de financiamiento por más de $1,1 billones, destinado a más de 4.000 clientes con las tasas más competitivas del mercado, desde 18% en pesos.

En esa línea, la entidad reafirma alianza con el sector agroindustrial mediante la extensión de las condiciones especiales de financiamiento presentadas en Expoagro y Agroactiva, atendiendo una demanda concreta del sector, con tasas mínimas que se destacan en 18% en pesos para maquinaria agropecuaria y 5% en USD para inversiones a 60 meses, con 18 meses de gracia, para productores ganaderos, entre otras ofertas.

En paralelo, las soluciones digitales del Banco continúan adaptándose a las demandas del campo. AgroNación Préstamos, la alternativa 100% digital y en dólares para productores y proveedores agropecuarios, alcanzó una adhesión de más de 1.600 clientes por USD 200 millones en operaciones.

Por su parte, AgroNación Tarjeta —que ofrece financiamiento mediante medios de pago de hasta 36 meses— financió en el año más de $1,1 billones, con un crecimiento del 66% interanual, apoyada en más de 1.000 convenios vigentes con empresas proveedoras y especialmente utilizada para la compra de insumos.

Este desempeño reafirma la posición del Banco Nación, como líder en el financiamiento a empresas, con una participación del 20% del mercado a julio de 2026. Su oferta crediticia alcanza una amplia variedad de destinos, entre los que se destacan: maquinaria agrícola (nueva y usada), camiones y utilitarios, maquinaria para riego, implementos agrícolas y tecnología aplicada al agro, capital de trabajo e inversión, productos sustentables, entre otros.

Asimismo, mantiene una red de convenios en permanente expansión, con más de 1.280 convenios activos para maquinaria nacional nueva en pesos, más de 830 vinculados a las acciones comerciales 2026 y más de 640 asociados a AgroNación Préstamos.

A ello se suma BNA Conecta, el Marketplace que reúne más de 21.500 empresas y permite acceder a productos, insumos y maquinaria con financiamiento mediante tarjetas AgroNación, PymeNación y líneas de crédito.