El comunicador de la región falleció en Rosario tras varios días internado y luego de ser sometido a una cirugía de urgencia

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea.

El periodista Alejandro Perea, reconocido por su trabajo en medios del Cordón Industrial , murió durante la madrugada de este viernes en el Sanatorio Plaza de Rosario , donde permanecía internado en terapia intensiva tras ser sometido a una cirugía de urgencia.

Perea había ingresado el 18 de agosto al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo por un grave cuadro intestinal. Debido a la complejidad de su estado, fue posteriormente trasladado a Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la operación, su cuadro de salud se agravó y permaneció durante varios días en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

En las últimas horas, familiares y allegados habían comunicado una leve mejoría, vinculada con la reducción progresiva de los sedantes y algunas respuestas neurológicas. Sin embargo, su estado general volvió a deteriorarse y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la madrugada de este viernes.

El pedido de informes por la atención médica

La situación que atravesó Perea también llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se presentó un pedido de informes para conocer detalles de la atención que recibió inicialmente en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

El planteo busca determinar cómo se desarrolló la atención médica primaria y cuáles fueron los protocolos aplicados durante su ingreso al centro de salud.

La presentación legislativa se produjo mientras colegas, organizaciones gremiales y vecinos seguían con preocupación la evolución del periodista.

Una trayectoria ligada al periodismo regional

La muerte de Perea generó conmoción entre trabajadores de prensa y vecinos del Cordón Industrial, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. El periodista tuvo una presencia sostenida en la cobertura de la actualidad regional, especialmente a través del trabajo en la calle y el seguimiento de temas políticos, sociales y comunitarios.

A lo largo de su carrera formó parte de distintos proyectos y medios de la región. Integró los equipos periodísticos de TV Regional, condujo espacios radiales en FM Punta Quebracho y también trabajó en Destino TV.

Su actividad lo había convertido en una figura reconocida dentro del ámbito periodístico del Cordón Industrial, donde colegas y vecinos expresaron su pesar tras conocerse la noticia.