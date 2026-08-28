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Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

El comunicador de la región falleció en Rosario tras varios días internado y luego de ser sometido a una cirugía de urgencia

28 de agosto 2026 · 11:25hs
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Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea.

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea.

El periodista Alejandro Perea, reconocido por su trabajo en medios del Cordón Industrial, murió durante la madrugada de este viernes en el Sanatorio Plaza de Rosario, donde permanecía internado en terapia intensiva tras ser sometido a una cirugía de urgencia.

Perea había ingresado el 18 de agosto al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo por un grave cuadro intestinal. Debido a la complejidad de su estado, fue posteriormente trasladado a Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la operación, su cuadro de salud se agravó y permaneció durante varios días en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

En las últimas horas, familiares y allegados habían comunicado una leve mejoría, vinculada con la reducción progresiva de los sedantes y algunas respuestas neurológicas. Sin embargo, su estado general volvió a deteriorarse y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la madrugada de este viernes.

El pedido de informes por la atención médica

La situación que atravesó Perea también llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se presentó un pedido de informes para conocer detalles de la atención que recibió inicialmente en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

El planteo busca determinar cómo se desarrolló la atención médica primaria y cuáles fueron los protocolos aplicados durante su ingreso al centro de salud.

La presentación legislativa se produjo mientras colegas, organizaciones gremiales y vecinos seguían con preocupación la evolución del periodista.

Una trayectoria ligada al periodismo regional

La muerte de Perea generó conmoción entre trabajadores de prensa y vecinos del Cordón Industrial, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. El periodista tuvo una presencia sostenida en la cobertura de la actualidad regional, especialmente a través del trabajo en la calle y el seguimiento de temas políticos, sociales y comunitarios.

A lo largo de su carrera formó parte de distintos proyectos y medios de la región. Integró los equipos periodísticos de TV Regional, condujo espacios radiales en FM Punta Quebracho y también trabajó en Destino TV.

Su actividad lo había convertido en una figura reconocida dentro del ámbito periodístico del Cordón Industrial, donde colegas y vecinos expresaron su pesar tras conocerse la noticia.

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