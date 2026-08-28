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Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newell's se jugará el domingo 6

Se confirmó el día en que Canallas y Leprosos se enfrentarán en el Gigante de Arroyito. El horario resta definirse

28 de agosto 2026 · 12:34hs
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El choque entre Canallas y Leprosos se jugará en el Gigante de Arroyito.

El choque entre Canallas y Leprosos se jugará en el Gigante de Arroyito.

El clásico entre Central y Newell's finalmente se jugará el domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito. Según pudo confirmar La Capital, quedó descartada la posibilidad de que el partido correspondiente a la fecha 8 del torneo Clausura se jugara el sábado, tal como se había especulado en las últimas horas.

Autoridades provinciales adelantaron que el choque entre Canallas y Leprosos finalmente quedó para el domingo 6, aunque el horario aún no fue confirmado.

De todas formas, como siempre ocurre se jugará en horario vespertino y el operativo de seguridad contará con un importante número de agentes (alrededor de 800 entre policías y personal privado).

En la previa, se había generado cierta disconformidad de parte de Newell's, ya que si se jugaba el sábado iba a tener menos descanso que Central. Cabe recordar que el Canalla jugará este sábado ante Gimnasia y la Lepra lo hará el lunes frente a Estudiantes.

>>Leer más: El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Con esta resolución que quedó de que se disputará el domingo se dejó de lado este cuestionamiento.

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