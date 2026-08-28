Clásico rosarino: el encuentro entre Central y Newell's se jugará el domingo 6 Se confirmó el día en que Canallas y Leprosos se enfrentarán en el Gigante de Arroyito. El horario resta definirse 28 de agosto 2026 · 12:34hs

El choque entre Canallas y Leprosos se jugará en el Gigante de Arroyito.

El clásico entre Central y Newell's finalmente se jugará el domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito. Según pudo confirmar La Capital, quedó descartada la posibilidad de que el partido correspondiente a la fecha 8 del torneo Clausura se jugara el sábado, tal como se había especulado en las últimas horas.

Autoridades provinciales adelantaron que el choque entre Canallas y Leprosos finalmente quedó para el domingo 6, aunque el horario aún no fue confirmado.

De todas formas, como siempre ocurre se jugará en horario vespertino y el operativo de seguridad contará con un importante número de agentes (alrededor de 800 entre policías y personal privado).

En la previa, se había generado cierta disconformidad de parte de Newell's, ya que si se jugaba el sábado iba a tener menos descanso que Central. Cabe recordar que el Canalla jugará este sábado ante Gimnasia y la Lepra lo hará el lunes frente a Estudiantes.