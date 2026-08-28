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¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

El mercado de pases está todavía vigente para Newell's y no sólo por la búsqueda de un extremo sino que también con posibilidad de salida de un futbolista

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

28 de agosto 2026 · 11:10hs
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El Colo Ramírez no logró hasta el momento convertirse en el goleador que necesita la Lepra.

El Colo Ramírez no logró hasta el momento convertirse en el goleador que necesita la Lepra.

Cuando todo parecía que el libro de pases para Newell's, que tiene en mente el clásico que se viene con Central el domingo 6 de septiembre, sólo pasaba por buscar un mediapunta por pedido de Frank Kudelka para poder darle una vuelta más a un plantel que todavía tiene algunas incógnitas en lo ofensivo, un llamado desde Liniers hace que la dirigencia analice una probable salida.

En las últimas horas, Vélez se comunicó con quienes manejan el fútbol Leproso para comunicarles un interés firme por el delantero Juan Ignacio Ramírez. Tras la salida del histórico Braian Romero y la venta de Florián Monzón, al Fortín le quedó un cupo por completar y uno de los apuntados es el Colo.

El ataque de los mellizos Barros Schelotto quedó en manos de los juveniles Dilan Godoy y Thiago Aguirre, quienes no lograron aportar definición acorde a una de las dos ofensivas más efectivas del grupo A del torneo Clausura 2026 y por esto buscan opciones.

>>Leer más: El regreso a Newell's de un delantero que rescindió porque el club donde jugaba no pagó el préstamo

El conjunto de liniers busca un préstamo con una opción de compra para llevarse al uruguayo y desde la Lepra se analiza la chance de un traspaso. Más allá que Ramírez no ha tenido una buena actuación en el arranque del Apertura, la posibilidad de salida se estudia con profundidad por la ausencia de delanteros y el poco tiempo que hay para conseguirlo.

Además, la lesión crónica que padece Matías Cóccaro, que no le ha permitido tener frecuencia en la titularidad del Rojinegro, más la juventud de Francisco Scarpeccio, pone una incógnita en la definición tanto en la comisión directiva como el cuerpo técnico de Newell's.

Cabe destacar que en los últimos días, y debido al cupo que se generó por la salida de Armando Méndez, se ofreció a la Lepra al exfutbolista de Racing Adrián Balboa, quien hoy se encuentra en FC Pari Nizhniy Novgorod de la Liga Premier de Rusia.

>>Leer más: El formador de Newell's que tuvo a Lionel Messi, Scaloni y hasta un referente de Central

En ese momento, la chance de que Rocky llegue al Parque de la Independencia se vio descartada porque Kudelka busca otro tipo de delantero. La idea del cuerpo técnico es sumar un futbolista ofensivo por afuera, por eso el nombre fue descartado. En caso de aceptar la partida del Colo, el nombre del delantero podría ser tenido en cuenta como opción.

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