El desplante que le hicieron a Holan en Paraguay tras su despido en Cerro Porteño

El ex-Central no resistió en el cargo de director técnico tras la eliminación en la Libertadores, la floja campaña en el torneo local y la derrota ante Olimpia

Ariel Holan ya no es más el director técnico de Cerro Porteño. Al ex-Central lo reemplaza Gustavo Costas.

Ariel Holan dejó oficialmente de ser el entrenador de Cerro Porteño. El ex-Central no resistió la eliminación en la Copa Libertadores y el muy mal comienzo del equipo en el torneo Clausura de Paraguay. Lo reemplaza otro argentino, Gustavo Costas.

Holan llegó hace apenas un par de meses a Cerro Porteño, cuando se jugaba el tramo final del torneo Apertura y el equipo aseguraba su pasaje a los octavos de final de la Libertadores.

En la Copa Libertadores, el equipo de Asunción fue eliminado por Palmeiras, mientras que en el torneo local tuvo un pésimo comienzo: jugó seis partidos, de los cuales ganó dos y perdió los otros cuatro. Está entre los últimos en las posiciones y no tiene asegurada su clasificación a la Libertadores 2027.

Además, el último fin de semana perdió el clásico ante Olimpia y, después de esa derrota, los directivos tomaron la decisión de despedirlo del cargo. Rápidamente iniciaron conversaciones con Gustavo Costas, quien ya dirigió al equipo hace años, y llegaron a un acuerdo para que se haga cargo.

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Sale Holan, entra Costas

Sin embargo, nunca habían comunicado oficialmente la salida de Holan. Por eso resultó desprolijo el desplante que le hicieron al ex-Central este viernes: informaron sobre su desvinculación casi al mismo tiempo que Costas iniciaba su primera conferencia de prensa como entrenador del equipo.

"Agradecemos al rofe Ariel Holan y su cuerpo técnico por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución. Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus próximos desafíos", fue el mensaje del club al despedirlo. Instantes después, Cosas ya hablaba oficialmente como el nuevo entrenador del equipo.

Holan todavía no habló sobre su salida de Cerro Porteño y no se espera que lo haga. En 2025, cuando Central no le renovó contrato pese a la gran temporada del equipo bajo sus órdenes, el técnico mantuvo su perfil bajo y no hizo ninguna declaración estridente. En Paraguay, muchos hinchas de Cerro están más enojados con los directivos que con el técnico despedido.

Agradecemos al Profe Ariel Holan y su Cuerpo Técnico por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución.



Les deseamos muchos éxitos y lo mejor en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/z9Iu3jbGWh — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 28, 2026