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Cronograma de la séptima fecha del torneo Clausura: partidos, días y horarios

Desde este viernes comienza una nueva jornada en el fútbol argentino, con dos encuentros. Los detalles del fixture

28 de agosto 2026 · 13:19hs
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Central recibirá a Gimnasia en el Gigante

Central recibirá a Gimnasia en el Gigante, mientras que Newell's visitará a Estudiantes en La Plata

Este viernes 28 de agosto comenzará la fecha 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. La jornada se extenderá hasta el lunes 31, el cual contará con 15 partidos claves en la definición de las posiciones de las zonas A y B.

El inicio de la fecha estará a cargo de Unión y Sarmiento, que se enfrentarán este viernes desde las 19 en Santa Fe. Más tarde, a las 21.30, Boca recibirá a Lanús en La Bombonera, en el regreso del Xeneize a su estadio tras varios partidos mudando su habitual localía.

Con respecto a los equipos rosarinos, Central será el primero en salir a la cancha. Por la zona B, el Canalla recibirá a Gimnasia este sábado desde las 17 en el Gigante de Arroyito. Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega a este partido tras igualar 2-2 ante Talleres en Córdoba. Central comenzó el encuentro en desventaja y llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero consiguió la igualdad gracias a un doblete de Ángel Di María.

Por la zona A, Newell's visitará a Estudiantes el lunes 31 de agosto desde las 19 en el estadio UNO. Juan Pafundi será el árbitro en La Plata.

La Lepra llega al encuentro después de conseguir su segunda victoria al hilo como local. En su última presentación, el equipo rosarino derrotó 2-1 a Banfield con las anotaciones de Matías Cóccaro.

>> Leer más: ¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

Todos los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura

Viernes 28 de agosto

19: Unión vs. Sarmiento - Árbitro: Pablo Echavarría

21.30: Boca vs. Lanús - Árbitro: Pablo Dóvalo

Sábado 29 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Vélez - Árbitro: Nazareno Arasa

17: Rosario Central vs. Gimnasia - Árbitro: Darío Herrera

19: Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto - Árbitro: Yael Falcón Pérez

21.30: Talleres vs. Central Córdoba - Árbitro: Nicolás Ramírez

21.30: Atlético Tucumán vs. Belgrano- Árbitro: Sebastián Martínez

Domingo 30 de agosto

15: Banfield vs. River - Árbitro: Leandro Rey Hilfer

17: Argentinos vs. Aldosivi - Árbitro: Luis Lobo Medina

19.15: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza - Árbitro: Sebastián Zunino

21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing - Árbitro: Álvaro Carranza

Lunes 31 de agosto

19: Defensa y Justicia vs. Platense - Árbitro: Juan Pablo Loustau

19: Estudiantes vs. Newell's - Árbitro: Juan Pafundi

21.15: Tigre vs. Barracas Central - Árbitro: Facundo Tello

21.15: Instituto vs. San Lorenzo - Árbitro: Andrés Gariano

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