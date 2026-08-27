Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

Estaba condenado a cadena perpetua por su participación en el genocidio de Srebrenica, durante la guerra de los Balcanes

El exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, conocido como el Carnicero de Bosnia y condenado a cadena perpetua por su participación en el genocidio de Srebrenica, durante la guerra de los Balcanes, murió a los 84 años en el centro de detención de La Haya, Países Bajos

Preso desde 2011 por crímenes de guerra en el conflicto que siguió al desmembramiento de la antigua Yugoslavia, Mladic tenía un estado de salud delicado desde hace años, con varias hospitalizaciones en los últimos tiempos. Sus abogados habían pedido la semana pasada su traslado a Serbia para pasar sus últimos días con su familia, petición que le fue denegada.

El militar serbobosnio fue encontrado culpable de la matanza de Srebrenica, una operación de limpieza étnica en la que fueron asesinados unos 8.000 hombres musulmanes bosnios entre el 12 y el 23 de julio de 1995.

Srebrenica había sido declara como zona segura por Naciones Unidas y en ese momento se encontraba protegida por unos 400 cascos azules neerlandeses, que fueron neutralizados por Mladic y sus soldados.

El Carnicero de Bosnia siguió en actividad después del genocidio de Srebenica, lo mismo que su jefe político directo, Radovan Karadzic, condenado también a cadena perpetua por los mismos hechos en 2019. Karadzic fue el ideólogo, pero “los actos decisivos para la comisión de los crímenes no podrían haberse perpetrado sin Mladic”, señaló la pena dictada por los jueces en 2021.

El asedio de Sarajevo

Ratko Mladic nació el 12 de marzo de 1942, cerca de Sarajevo, que en ese momento era parte del Estado Independiente de Croacia, controlado por Alemania. Eligió la carrera militar y se graduó en 1965 como uno de los oficiales más capaces de su generación, y comandó unidades en Macedonia y Kosovo.

Cuando, tras la desintegración de una confederación de Yugoslavia, Croacia declaró su independencia en 1991, Mladic fue enviado para que Belgrado recuperara el control. El Carnicero de Bosnia lideró entonces el sitio de Sarajevo, la capital bosnia que sufrió un asedio de casi cuatro años y en la que murieron unos 13.000 civiles.

Mladic estaba casado y tenía un hijo y una hija, que se suicidó usando la pistola favorita de su padre.