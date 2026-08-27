La Capital | El Mundo | Bosnia y Herzegovina

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

Estaba condenado a cadena perpetua por su participación en el genocidio de Srebrenica, durante la guerra de los Balcanes

27 de agosto 2026 · 23:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

El exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, conocido como el Carnicero de Bosnia y condenado a cadena perpetua por su participación en el genocidio de Srebrenica, durante la guerra de los Balcanes, murió a los 84 años en el centro de detención de La Haya, Países Bajos

Preso desde 2011 por crímenes de guerra en el conflicto que siguió al desmembramiento de la antigua Yugoslavia, Mladic tenía un estado de salud delicado desde hace años, con varias hospitalizaciones en los últimos tiempos. Sus abogados habían pedido la semana pasada su traslado a Serbia para pasar sus últimos días con su familia, petición que le fue denegada.

El militar serbobosnio fue encontrado culpable de la matanza de Srebrenica, una operación de limpieza étnica en la que fueron asesinados unos 8.000 hombres musulmanes bosnios entre el 12 y el 23 de julio de 1995.

Srebrenica había sido declara como zona segura por Naciones Unidas y en ese momento se encontraba protegida por unos 400 cascos azules neerlandeses, que fueron neutralizados por Mladic y sus soldados.

El Carnicero de Bosnia siguió en actividad después del genocidio de Srebenica, lo mismo que su jefe político directo, Radovan Karadzic, condenado también a cadena perpetua por los mismos hechos en 2019. Karadzic fue el ideólogo, pero “los actos decisivos para la comisión de los crímenes no podrían haberse perpetrado sin Mladic”, señaló la pena dictada por los jueces en 2021.

El asedio de Sarajevo

Ratko Mladic nació el 12 de marzo de 1942, cerca de Sarajevo, que en ese momento era parte del Estado Independiente de Croacia, controlado por Alemania. Eligió la carrera militar y se graduó en 1965 como uno de los oficiales más capaces de su generación, y comandó unidades en Macedonia y Kosovo.

Cuando, tras la desintegración de una confederación de Yugoslavia, Croacia declaró su independencia en 1991, Mladic fue enviado para que Belgrado recuperara el control. El Carnicero de Bosnia lideró entonces el sitio de Sarajevo, la capital bosnia que sufrió un asedio de casi cuatro años y en la que murieron unos 13.000 civiles.

Mladic estaba casado y tenía un hijo y una hija, que se suicidó usando la pistola favorita de su padre.

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Lo último

Salud mental: prevenir, escuchar y actuar a tiempo también es cuidar la salud

Salud mental: prevenir, escuchar y actuar a tiempo también es cuidar la salud

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

El intendente Javkin destacó "lo que no se ve de la obra", con la implementación de 26 pilotes de 15 metros para consolidar los muelles

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad
Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley
Política

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil
La Ciudad

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

El emotivo video de Natalia Oreiro, Mollo y León Gieco cantando en el velorio de Rubén Rada

Ovación
Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

Las cinco razones por las que Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1

Las cinco razones por las que Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1

Policiales
Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

Un crimen entre las tribunas de Central y Newells: mataron a tiros a un barrabrava

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron

Más de 300 días sin financiamiento: suspenden jornada de universitarios
La Ciudad

Más de 300 días sin financiamiento: suspenden jornada de universitarios

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue
Zoom

Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano
Agro

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
La Ciudad

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos
Economía

Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos