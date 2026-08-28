Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó el allanamiento de las oficinas de Motorsport tras el pedido del concurso preventivo de acreedores

Los autos se ofrecían con un plazo de 40 días de espera para los clientes.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que la agencia de autos con más de 100 vehículos sin entregar se convirtió en objeto de una investigación penal. Este jueves se confirmó la apertura de una causa penal sobre estafas relacionadas con la compra y venta de rodados en Motorsport , un local ubicado en la zona sur de Rosario.

Según voceros oficiales, la Fiscalía Regional Segunda ya recibió diez denuncias contra los responsables del local ubicado en avenida San Martín al 2600. Así se abrió un nuevo frente de conflicto judicial para la firma, ya que recientemente pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores después de múltiples atrasos para completar las compras pactadas.

A partir del análisis de las presentaciones de una décima parte de los clientes afectados, el organismo judicial solicitó un allanamiento de la agencia en inmediaciones del cruce con el bulevar 27 de Febrero. El procedimiento se llevó a cabo mientras crecía la repercusión sobre los reclamos de los damnificados en los últimos meses.

En primer término, el fiscal Iván Enríquez pidió la inspección de las oficinas de la firma con el fin de recabar evidencia sobre las denuncias realizadas. Entre otras medidas, impulsó la búsqueda de documentación relacionada con las actividades comerciales y el secuestro de dispositivos electrónicos para sumar datos al expediente.

Por otro lado, el funcionario dispuso un inventario de los vehículos que estaban en la agencia de la zona sur. A pesar de las dificultades financieras y los reclamos, la empresa seguía funcionando y hasta la semana anterior se mantenían las ofertas de coches usados de distintas marcas, así como la atención al público en su local.

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El caso se encuentra actualmente en manos de la unidad fiscal de Investigaciones Estratégicas. Las primeras medidas corrieron por cuenta de Ana Julia Milicic, que recientemente dejó su cargo para convertirse en jueza penal de primera instancia.

Por otra parte, Motorsport espera respuesta del Juzgado Civil y Comercial 10 de Rosario cuanto a la convocatoria de acreedores. Los dueños propusieron que se declare el estado de cesación de pagos desde junio, pero todavía no se declaró formalmente la apertura del concurso.

De las cartas documento a las denuncias penales

El abogado Santiago Barbarach aseguró que este jueves que la agencia "venía con atrasos hace varios meses" en la entrega de los automóviles comprados. Así se refirió a la situación de unos 30 clientes a los que representa en busca de resolver la situación ante el incumplimiento de los vendedores.

El letrado subrayó a través de LT8 que las demoras son generales y no se limitan a un modelo en particular. Pero el inconveniente principal es que la mayoría de las personas afectadas entregaron la unidad que tenían y nunca les dieron la que habían adquirido.

El demandante recordó que Motorsport se dedicaba a"tomar el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro". en poco tiempo. Puntualmente, los clientes tenían "un plazo aproximado de 40 días" para llevarse su coche nuevo. No obstante, la rueda de comercialización empezó a trabarse y la agencia decidió ir a los Tribunales provinciales en busca de otra solución porque ya no tienen chances de cumplir con lo pactado.

Barbarach se mostró preocupado porque los dueños "no presentaron documentación de la compra en las terminales" para obtener los rodados que habían ofrecido. Luego concluyó: "Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos". El letrado advirtió que más de 100 acreedores van a tener que ir a verificar sus créditos si se abre la convocatoria judicial. Mientras tanto, muchos de ellos se quedaron sin los vehículos que habían decidido cambiar, ya que no pudieron recuperarlos.

¿Qué marcas de autos vende Motorsport?

La agencia rosarina no es una concesionaria oficial, sino que trabaja con distintas marcas. Entre ellas, el asesor legal de una parte de los compradores damnificados mencionó a Baic, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet.

"Lamentablemente, mucha gente aportó su vehículo y entregó dinero aparte. Algunas ya tienen hechas las transferencias del usado, o sea que ya está vendido", explicó el abogado. En primera instancia, el estudio jurídico decidió intimar a los vendedores mediante cartas documento, pero reconoció que dicha estrategia "ya no tiene mayor sentido" si se abre el concurso preventivo.

Mientras espera la respuesta en el fuero civil y comercial, Barbarach y su equipo están tratando de dar con los nuevos dueños de los coches usados que recibió Motorsport. "Estamos intentando conseguir a la persona que lo adquirió para que diga quién se lo vendió", acotó.