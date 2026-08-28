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Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

La ciudad del Río Paraná y el Monumento a la Bandera ofrece variedad de planes para una visita sofisticada y exclusiva. Las actividades imperdibles

28 de agosto 2026 · 09:07hs
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Rosario ofrece distintas actividades para una visita de lujo

Rosario ofrece distintas actividades para una visita de lujo

Rosario, distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es una visita imperdible. Sus calles modernas y vibrantes con paisajes inolvidables tientan a cientos de turistas día a día. Lo mejor que tiene la ciudad es su variada propuesta de planes para todos los bolsillos y preferencias. Y en ese marco, quienes tengan la idea de realizar una visita de lujo, tienen que conocer las actividades más exclusivas.

Rosario es la urbe más poblada de la provincia y la tercera del país. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, tiene tantas facetas como encantos. Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales, variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar de día y de noche, la ciudad del Río Paraná se constituye como una visita imperdible.

Sin dudas, es posible conocer la ciudad con cualquier presupuesto, ya que las actividades contemplan todos los bolsillo. Pero, quienes deseen invertir en un fin de semana en la ciudad, pueden vivir experiencias únicas que vale la pena conocer.

>>Leer más: Cómo llegar a Rosario: los diferentes medios de transporte

Planes infaltables para conocer a Rosario de lujo

El Ente de Turismo de Rosario ofrece una lista con diversas actividades y propuestas para quienes busquen una estadía de lujo.

Rosario ofrece hotelería cinco estrellas, platos gourmet, spas, grandes shoppings, casino y momentos únicos como el de relajarte tomando un trago junto al río al atardecer.

Casco histórico y Museo de Arte Decorativo

Por la mañana, es ideal recorrer el casco histórico de la ciudad conociendo los edificios que rodean la plaza 25 de Mayo. Vale la pena entrar a la Basílica Nuestra Señora del Rosario para ver el Via Crucis del escultor Eduardo Barnes y el altar mayor de mármol de Carrara, traído de Italia en el siglo XIX. Después, ingresar al Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, dedicar alrededor de una hora para recorrerlo y dejarse sorprender por invaluables reliquias y obras de arte.

Visita guiada a El Círculo

Imperdible conocer el Teatro El Círculo, un ícono de la cultura local construido en 1904, siguiendo las líneas arquitectónicas del neoclasicismo italiano. Se hacen visitas guiadas, que duran poco más de una hora, en las que se relatan tanto los detalles de la sala principal como historias y curiosidades tras bambalinas. El recorrido finaliza en las antiguas catacumbas del teatro, donde se aprecian las obras de arte sacro del escultor Eduardo Barnes.

>>Leer más: Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

De compras

Entre los principales complejos comerciales, hay dos espacios céntricos y tradicionales, Palace Garden y Paseo del Siglo, y dos algo más alejados con mayores espacios y locales comerciales para todos los gustos, Alto Rosario y Portal Rosario, a los que se suman El Paso del Bosque.

Excursiones fluviales

Aunque no faltan propuestas más aventuradas, para disfrutar de comodidad en excursiones por el río se puede optar entre un gran barco de tres pisos con balcones y con servicio de buffet o una opción íntima y exclusiva que invita a dejarte llevar por el viento en un velero.

Cocina gourmet

Se pueden encontrar algunos de los mejores restaurantes de la ciudad en el barrio Pichincha, convertido en un nuevo polo gastronómico, y en la franja ribereña, con lugares que invitan a comer o tomar algo junto a un horizonte delimitado sólo por el río, las islas y el cielo.

Spas

En los hoteles de mayor categoría de la ciudad se puede disfrutar de espacios exclusivos y tratamientos para la salud y el relax. También se pueden contratar servicios especializados de distintos spas urbanos y centros de bienestar.

>>Leer más: Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Casino

En el Casino City Center se encuentra el centro de entretenimientos más grande de Latinoamérica. Hay más de 3.000 slots y 80 mesas de juego, distintas áreas gastronómicas, locales comerciales y un hotel cinco estrellas.

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