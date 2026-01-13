El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El volante quedó libre y firmó contrato por un año con Defensa y Justicia. El Rojinegro y el Halcón jugarán el 7 de febrero

Ever Banega, en el momento de firmar su contrato con Defensa y Justicia. El ex-Newell's jugará en el Halcón un año.

El club Defensa y Justicia anunció este martes oficialmente la contratación del volante Ever Banega. El ex- Newell's firmó contrato con el Halcón de Varela por un año y será dirigido por Mariano Soso, el entrenador que ya lo tuvo en el equipo del Parque antes de que lo despidieran.

La llegada de Banega a Defensa y Justicia fue un acontecimiento para el club del sur del Gran Buenos Aires. Aunque ya se sabía que el ex-Newell's y Boca jugaría allí, el anuncio oficial terminó de entusiasmar a sus hinchas, que esperan más protagonismo del equipo en esta temporada.

Banega, un declarado hincha del club, quedó libre en Newell's el 31 de diciembre. Sin embargo, el jugador anunció con muchos días de anticipación que no seguiría en el Parque. En algún momento incluso se mencionó la posibilidad de que el volante anunciara su retiro del fútbol, algo que finalmente no ocurrió.

Ever Banega se fue sin despedirse

Lo llamativo, en su caso, es cómo se fue de Newell's. Banega es leproso de toda la vida y la última vez que vino al club lo prefirió por sobre una oferta de Boca. Por eso no deja de llamar la atención que ni siquiera se despidiera de los hinchas, como es habitual que pase en estos tiempos con la gran mayoría de los futbolistas, incluso cuando ni siquiera son hinchas del club del que se alejan.

Otro dato llamativo es que en el impresionante video de presentación que hizo Defensa y Justicia hay referencias a todos los equipos en los que jugó, menos a Newell's. ¿Lo pidió él?

Pronto volverá al Coloso

Desde que Newell's terminó su participación en el torneo Clausura y el plantel se fue de vacaciones hasta hoy, Banega nunca habló. No lo hizo ni con la prensa ni en las redes sociales. Hoy las opiniones sobre su último paso por el rojinegro están divididas (muchos hinchas lo quieren y respetan, y otros prefieren enfocarse más en su escaso aporte al equipo en los últimos tiempos), pero no son pocos los que se muestran sorprendidos por su silencio.

Más allá de cualquier interpretación, lo concreto es que Banega jugará en otro equipo del país y que pronto volverá al Coloso, pero con otra camiseta: Newell's y Defensa y Justicia jugarán en el Parque el sábado 7 de febrero, dentro de menos de un mes, por la cuarta fecha del torneo Apertura.