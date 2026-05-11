El clásico Argentino-Central Córdoba se jugará el domingo con hinchas visitantes

El clásico del ascenso entre Argentino y Central Córdoba pasó para el domingo a las 15.30 y se jugará con hinchas charrúas en el Olaeta

Paulo Killer y Thiago Bartalini, en el clásico de 2024 en el Olaeta. Argentino y Central Córdoba vuelven a verse las caras el domingo.

Argentino y Central Córdoba se jugará finalmente el domingo a las 15.30 en el José Martín Olaeta y se confirmó que será con hinchas charrúas en barrio Sarmiento. Este martes por la mañana habrá una reunión por la seguridad en el clásico y habrá una conferencia de prensa.

El partido que paraliza el ascenso iba a disputarse el sábado en el Olaeta pero por la posibilidad que tiene de acceder Central a semifinales del torneo Apertura de primera división, el clásico chico rosarino se pasó de día.

Si Central supera a Racing puede jugar con Gimnasia en el Gigante y se decidió no especular con esa posibilidad, por lo que directamente se postergó un día el encuentro. Si bien los canallas deberían jugar el domingo las semifinales, como el martes siguiente deben jugar Copa Libertadores, es un hecho que lo harán el sábado.

La fecha del domingo 17, a las 15.30 en el Olaeta, no se moverá por más que Central no clasifique o que lo haga y deba enfrentar a River, porque en ese caso será en el Monumental.

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También quedó confirmado que habrá hinchas visitantes en el Olaeta. En total, los charrúas tendrán 400 populares disponibles sobre la tribuna de calle Mazzini. Central Córdoba ya informó en sus redes que se venden a 24.000 pesos a través de la plataforma Brío, con prioridad de los socios con cuota al día.

En relación al tema seguridad, este martes a las 8.30 habrá una reunión en la cartera de Seguridad de la provincia, en la sede de Gobierno de calle Moreno y Santa Fe. Posteriormente, a las 9.30, habrá una conferencia de prensa.