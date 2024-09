Newell's: Banega-Miljevich, una sociedad inédita que podría ser el salvavidas del Gallego Méndez

Ever Banega aún no encontró un interlocutor futbolístico en Newell's y Matko Miljevic podría ser su socio en la generación de juego.

Matko Miljevich y Ever Banega podrían compartir cancha en Newell's.

Newell’s aprovechó al máximo el receso por eliminatorias para que Sebastián Méndez pueda recuperar a los jugadores tocados en lo físico. En este sentido la intención es que Ever Banega pueda estar disponible para lo que será la reanudación del Liga Profesional, el próximo domingo 15 de septiembre en la visita a Argentinos en La Paternal, por la fecha 14. Y uno de los temas que deberá resolver el DT es si considera valioso juntar en cancha a Ever con el otro armador que tiene el plantel y que viene jugando, como es el caso de Matko Miljevic. Una sociedad que todavía no sumó ni un minuto compartiendo cancha. ¿Habrá llegado el momento?