Newell's arranca la semana de entrenamientos con un regreso y caras nuevas

El plantel rojinegro dirigido por la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez comienza a tomar forma y preparándose para la próxima temporada

Hernán Cabrera

5 de enero 2026 · 11:28hs
Sergio Gómez conduce al plantel de Newells junto a Favio Orsi.

Se viven horas importantes para el nuevo Newell's. Después de varias semanas en las que la dupla técnica trabajó con un grupo reducido por la salida de varios futbolistas sin renovación de contrato, parece que en los últimos días comenzaron a llegar las definiciones y la Lepra 2026 comienza a tomar forma de cara a los desafíos que se vienen.

El plantel rojinegro, tras la práctica del sábado, descansó el domingo y este lunes retomó el trabajo de pretemporada ya en una fase importante. El cuerpo técnico tiene pensado ingresar al segmento donde se apunta a potenciar lo futbolístico y realizar los partidos amistosos previos al debut ante Talleres.

Este fin de semana regresó Luciano Herrera, el futbolista más parejo de 2025 por el cual la dirigencia leprosa hizo un esfuerzo para comprar su pase a Defensa y Justicia por un millón de dólares. El nuevo vínculo vence en 2028 y el delantero, que puede hacer las veces de volante, se reencontrará con sus excompañeros este lunes.

También se esperan la llegada de dos refuerzos que se sumarán tras la llegada de Gabriel Arias el último viernes. Tanto a Franco García como a Nicolás Goitea, la gerencia de fútbol encabezada por Roberto Sensini los espera para la revisión médica, la firma de contrato correspondiente y las presentaciones oficiales al plantel.

García, proveniente de San Martín de Tucumán, firmaría por un año a préstamo. El extremo llega con el pase en su poder y su vínculo sería sin cargo y con opción de compra. Por su parte, Goitea es exdefensor de Huracán. Su pase pertenece a Mitre de Santiago del Estero, que lo cede por un año y con una opción de compra de 350.000 dólares por el 50 % del pase.

Varios defensores por definir

El desembarco del exjugador quemero no anula la chance de que lleguen algunos defensores más. La dirigencia de Newell's aguarda con expectativas la resolución de los casos de Oscar Salomón y Bruno Cabrera. Por el primero, la Lepra aguarda que Boca, dueño de su pase, decida sobre su futuro ya que la idea es venderlo.

Por Cabrera, desde el parque ofertaron un préstamo con obligación de compra a Coquimbo Unido, dueño del pase, aunque también lo pretende Colo Colo. Igualmente, tiene chances de llegar. Por último, las charlas con Cuesta se frenaron el fin de semana por la llegada de Goitea y la prioridad para los otros dos zagueros.

Uno menos para la mitad de cancha leprosa

Leonardo Heredia, quien era pretendido por la Lepra, finalmente continuará su carrera en Platense. El exjugador de Central Córdoba de Santiago del Estero fue cedido por parte de Argentinos Juniors al Calamar con una opción de compra. Pupa eligió al campeón del Apertura por la necesidad de quedarse en Buenos Aires. Otro de los equipos que lo pretendía era San Lorenzo.

