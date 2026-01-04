Newell's tiene casi resuelta la incorporación de otro extremo: llega desde Uruguay

Franco García se realizará la revisión médica este lunes y, si no surge ningún inconveniente, firmará por un año conNewell's. Pero el futbolista que pasó por San Martín de Tucumán en 2025 no será el único extremo que llegará al plantel de la dupla Favio Orsi y Silvio Gómez.
Walter Núñez es el otro por el que se negocia su incorporación. La gestión se encuentra casi cerrada. Solo resta definir el contrato con el delantero, según se manifestó desde el círculo cercano del principal involucrado. En líneas generales existía acuerdo con el delantero de 22 años.
Entre Newell's y Montevideo City Torque, propietario del pase, ya había conformidad y este fin de semana hubo intercambio de borradores para la confección del contrato entre ambos clubes.
Newell's gestionó un préstamo
La operación por Núñez es a partir de un préstamo, por el lapso de un año, con una opción de compra.
La predisposición del atacante para incorporarse a Newell's también facilitó para que la tratativas se encuentren a punto de cerrarse.
Wally Núñez nació en la comuna de Tacuarendí, al norte de la provincia de Santa Fe. Integró las divisiones juveniles de Ferro y debutó en su primera división en 2022.
Siguió en el conjunto de Caballito hasta el comienzo de 2024. Participó en 44 partidos, 43 de la Primera Nacional , con un gol, y el restante de la Copa Argentina.
