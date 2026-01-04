Newell's tiene casi resuelta la incorporación de otro extremo: llega desde Uruguay

El lunes llegará Franco García y Newell's está por cerrar otro atacante. Hay acuerdo con el club dueño del pase y restan mínimos detalles del contrato del jugador

El delantero que busca Newell's se formó en Ferro. Jugó contra Boca por la Copa Argentina 2022.

Franco García se realizará la revisión médica este lunes y, si no surge ningún inconveniente, firmará por un año con Newell's . Pero el futbolista que pasó por San Martín de Tucumán en 2025 no será el único extremo que llegará al plantel de la dupla Favio Orsi y Silvio Gómez.

Walter Núñez es el otro por el que se negocia su incorporación. La gestión se encuentra casi cerrada. Solo resta definir el contrato con el delantero, según se manifestó desde el círculo cercano del principal involucrado. En líneas generales existía acuerdo con el delantero de 22 años.

Entre Newell's y Montevideo City Torque, propietario del pase, ya había conformidad y este fin de semana hubo intercambio de borradores para la confección del contrato entre ambos clubes.

La operación por Núñez es a partir de un préstamo, por el lapso de un año, con una opción de compra.

La predisposición del atacante para incorporarse a Newell's también facilitó para que la tratativas se encuentren a punto de cerrarse.

image - 2026-01-04T151534.320 Walter Núñez juega en Montevideo City Torque desde 2024.

Wally Núñez nació en la comuna de Tacuarendí, al norte de la provincia de Santa Fe. Integró las divisiones juveniles de Ferro y debutó en su primera división en 2022.

Siguió en el conjunto de Caballito hasta el comienzo de 2024. Participó en 44 partidos, 43 de la Primera Nacional , con un gol, y el restante de la Copa Argentina.

El único encuentro que disputó por la Copa Argentina fue contra Boca en 2022. Estuvo de titular en la caída por 1 a 0, con gol de Sebastián Villa.

La trayectoria en Uruguay

Montevideo City Torque compró el pase de Núñez en 2024. Según trascendió, pagó 500 mil dólares.

Ese año, el delantero participó con el equipo uruguayo del torneo de la segunda división del país vecino. Intervino en 28 partidos, con 2 goles.

image - 2026-01-04T151317.525 Walter Núñez celebra uno de sus goles en el fútbol de Uruguay El País de Uruguay

También estuvo en la Copa AUF Uruguay (similar a la Copa Argentina). Disputó 3 encuentros y señaló 2 goles.

Montevideo City Torque ascendió a la primera y en la máxima categoría uruguaya sumó 35 partidos y 5 goles en la temporada 2025