Newell's acompañará la larga recuperación de Saúl Salcedo

El defensor puede estar hasta un año sin jugar. El préstamo se cayó y el club del Parque deberá darle atención médica y mantenerle el contrato

Saúl Salcedo tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.

El fatídico accidente automovilístico que protagonizó Saúl Salcedo con su familia en Chaco, que ocasionó la muerte de un docente que conducía el vehículo con el que embistió, lo obligará a una larga recuperación. Por la gravedad de la lesión (fractura expuesta de tibia y peroné), el tiempo de inactividad del defensor de Newell's será de entre 8 y 12 meses.

Como su préstamo a Libertad de Paraguay no se firmó, Newell’s debe responder por el futbolista, tanto en lo referido al salario como a su asistencia médica.

Por la magnitud del accidente ocurrido sobre la ruta nacional 11, que abrió una causa en la Justicia caratulada " supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito" , fue un milagro que no haya más víctimas. Con el zaguero viajaba su esposa, su beba de 15 días y una tía.

“Lo de Saúl Salcedo no se pudo cerrar por lo que todos ya sabemos. En el acuerdo estaba que debía pasar el examen médico antes de la firma”, explicó el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, sobre la caída de la negociación a la emisora radial La Unión.

Por lo tanto, Newell’s deberá cumplir con el jugador, según establece el Convenio Colectivo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados.

Lo que dice el Convenio de Agremiados

El artículo 17, inciso 1.3, determina que el club está obligado “a prestar asistencia médica completa, incluidos los servicios psicosomáticos y de rehabilitación, para asegurar la práctica eficiente de la actividad laboral del futbolista”.

“El futbolista profesional que no pudiere intervenir en partidos seguirá percibiendo la remuneración convenida en sus contratos, hasta ser dado de alta”, agrega.

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Si bien en la primera parte habla de “lesión producida en práctica, partidos o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo”, luego añade que “lo dispuesto precedentemente será aplicable para el caso que el futbolista profesional sufra un accidente”. Justamente lo sucedió con el marcador central.

Queda claro que Newell’s tendrá acompañar el tiempo que le demande a Salcedo estar en óptimas condiciones. El contrato con el club finaliza en diciembre de 2027.