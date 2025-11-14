La Capital | Ovación | Mundial

Mundial sub-17: Argentina quedó afuera por penales ante México en Qatar

La albiceleste lo empató en el final y luego perdió con México por penales en el Mundial sub-17 de Qatar. La categoría sigue sin poder alzar un título del mundo,

14 de noviembre 2025 · 14:15hs
Argentina tuvo un duro partido ante México. Lo igualó en el final pero perdió por penales y quedó afuera del Mundial sub-17 de Qatar.

Argentina tuvo un duro partido ante México. Lo igualó en el final pero perdió por penales y quedó afuera del Mundial sub-17 de Qatar.

Argentina perdió con México en definición por penales y fue eliminado en los 16º de final del Mundial sub-17 de Qatar. El empate 2 a 2 llegó sobre el final para el equipo de Diego Placente, pero falló un disparo desde los doce pasos y quedó afuera. Ahora espera Portugal a los aztecas.

En el equipo de Placente, ingresó en el segundo tiempo el único jugador del fútbol rosarino: el volante de Newell's Jerónimo Gómez Mattar.

Ramiro Tulián abrió la cuenta en el amanecer del partido para Argentina, pero México lo dio vuelta a los 12' del primer tiempo y al inicio del complemento, con dos gritos de Luis Gamboa, el segundo en lo que pareció en off side, pese a que había VAR.

Argentina al menos lo llevó a los penales

Cuando el partido se moría, Argentina llegó al empate a través de un cabezazo imperfecto de Fernando Closter, tras una mala salida del arquero López. El 2 a 2 derivó en los penales.

Ya en la definición el arquero López se reivindicó. Atajó el primero y convirtió el último para la victoria por 5 a 4 y el pase a octavos, donde lo espera Portugal.

Argentina sigue sin festejar títulos mundiales en esta categoría sub-17 y no pudo hacerlo en Qatar, donde la mayor se consagró en el 2022.

