Pese a la derrota, una multitud copó el Monumento para homenajear a Messi y a la selección

Tras perder con España, la Selección Argentina se quedó con el segundo puesto en el Mundial 2026. A pesar de la derrota, los rosarinos decidieron reunirse una vez más para mostrar su apoyo y cariño a un equipo que lo dejó todo en la cancha.
Los rosarinos se reunieron a mostrar su apoyo y agradecimiento a la selección argentina y a Lionel Messi tras jugar una nueva final en el Mundial 2026
Tras perder con España, la Selección Argentina se quedó con el segundo puesto en el Mundial 2026. A pesar de la derrota, los rosarinos decidieron reunirse una vez más para mostrar su apoyo y cariño a un equipo que lo dejó todo en la cancha.
Fuegos artificiales, banderas celestes y blancas, bocinazos y una euforia colectiva se vieron este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera al finalizar el partido entre Argentina y España. Parece que la derrota no importó y el deseo de celebrar haber jugado una nueva final de la Copa del Mundo le ganó a cualquier frustración.
Después de un partido difícil, Argentina no llegó a convertirse en bicampeón. El segundo puesto suele tener un sabor amargo, pero a los fanáticos de La Scaloneta no les importa: son contemporáneos de un equipo histórico y quieren juntarse a celebrarlo.
Como ya había ocurrido durante todo el Mundial, cientos de personas se acercaron al Monumento apenas sonó el pitazo final. Familias enteras y grupos de amigos compartieron una noche en la que el reconocimiento y amor al equipo terminó siendo más importante que la tristeza por la derrota. Lejos del silencio que suele acompañar una final perdida, el centro rosarino volvió a llenarse de canciones, aplausos y banderas argentinas.
"Son unos genios", "Gracias Leo, siempre te vamos a bancar", "A veces toca perder, no importa", "Gracias Argentina, gracias Scaloni. Unió a las familias y fue una experiencia hermosa", son algunos de los testimonios que se escuchan en los festejos en la explanada del Monumento.
En la previa del Día del Amigos muchos aprovecharon también para celebrar la amistad al tiempo que le agradecen al equipo de Lionel Scaloni. Saltos, cantos y hasta espuma de carnaval: el clima es festivo.
Los cánticos que durante el Mundial acompañaron cada presentación de la selección volvieron a escucharse en la explanada. Muchos hinchas se abrazaron al final del encuentro y despidieron al equipo con aplausos, convencidos de que este grupo volvió a poner a la Argentina en lo más alto del fútbol mundial.
Lo cierto es que el triunfo ante Inglaterra en la semifinal sigue resonando. Y entre las canciones que entronan este domingo con energía continúa predominando "El que no salta es un inglés" . Es que aquel partido se vivió casi como una final del mundo.
En otros lugares de la ciudad también se ve movimiento y euforia. En avenida Pellegrini, muchos salieron de los bares tras el fin del partido y coparon las calles con una euforia que no se parece a vivir una derrota.
También hubo caravanas de autos con banderas argentinas, bocinazos y fuegos artificiales en distintos puntos de la ciudad, una imagen que reflejó el orgullo por el recorrido de la selección durante todo el campeonato.
Es que lo que predomina es el sentimiento de agradecimiento, alegría, orgullo y gratitud. Más allá de no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022, la Scaloneta volvió a disputar una final del mundo y dejó una huella que los hinchas decidieron reconocer con una celebración, incluso en la derrota.