Pese a la derrota, una multitud copó el Monumento para homenajear a Messi y a la selección

Los rosarinos se reunieron a mostrar su apoyo y agradecimiento a la selección argentina y a Lionel Messi tras jugar una nueva final en el Mundial 2026

Tras perder con España, la Selección Argentina se quedó con el segundo puesto en el Mundial 2026. A pesar de la derrota, los rosarinos decidieron reunirse una vez más para mostrar su apoyo y cariño a un equipo que lo dejó todo en la cancha.

Fuegos artificiales, banderas celestes y blancas, bocinazos y una euforia colectiva se vieron este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera al finalizar el partido entre Argentina y España. Parece que la derrota no importó y el deseo de celebrar haber jugado una nueva final de la Copa del Mundo le ganó a cualquier frustración.

Después de un partido difícil, Argentina no llegó a convertirse en bicampeón. El segundo puesto suele tener un sabor amargo, pero a los fanáticos de La Scaloneta no les importa: son contemporáneos de un equipo histórico y quieren juntarse a celebrarlo.

Como ya había ocurrido durante todo el Mundial, cientos de personas se acercaron al Monumento apenas sonó el pitazo final. Familias enteras y grupos de amigos compartieron una noche en la que el reconocimiento y amor al equipo terminó siendo más importante que la tristeza por la derrota. Lejos del silencio que suele acompañar una final perdida, el centro rosarino volvió a llenarse de canciones, aplausos y banderas argentinas.

Marcelo Bustamante / La Capital

Orgullo argentino

"Son unos genios", "Gracias Leo, siempre te vamos a bancar", "A veces toca perder, no importa", "Gracias Argentina, gracias Scaloni. Unió a las familias y fue una experiencia hermosa", son algunos de los testimonios que se escuchan en los festejos en la explanada del Monumento.

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En la previa del Día del Amigos muchos aprovecharon también para celebrar la amistad al tiempo que le agradecen al equipo de Lionel Scaloni. Saltos, cantos y hasta espuma de carnaval: el clima es festivo.

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Los cánticos que durante el Mundial acompañaron cada presentación de la selección volvieron a escucharse en la explanada. Muchos hinchas se abrazaron al final del encuentro y despidieron al equipo con aplausos, convencidos de que este grupo volvió a poner a la Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

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Lo cierto es que el triunfo ante Inglaterra en la semifinal sigue resonando. Y entre las canciones que entronan este domingo con energía continúa predominando "El que no salta es un inglés" . Es que aquel partido se vivió casi como una final del mundo.

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En todo Rosario

En otros lugares de la ciudad también se ve movimiento y euforia. En avenida Pellegrini, muchos salieron de los bares tras el fin del partido y coparon las calles con una euforia que no se parece a vivir una derrota.

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También hubo caravanas de autos con banderas argentinas, bocinazos y fuegos artificiales en distintos puntos de la ciudad, una imagen que reflejó el orgullo por el recorrido de la selección durante todo el campeonato.

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Es que lo que predomina es el sentimiento de agradecimiento, alegría, orgullo y gratitud. Más allá de no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022, la Scaloneta volvió a disputar una final del mundo y dejó una huella que los hinchas decidieron reconocer con una celebración, incluso en la derrota.