Comenzó el velatorio de Rubén Rada, histórico referente de los ex combatientes de Malvinas

La despedida se realizará hasta las 12 en la sede local de la gobernación. Santa Fe dispuso el duelo hasta el martes por el fallecimiento de un referente de la causa Malvinas

El presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, Rubén Rada, falleció el sábado 18 de julio de 2026.

Desde las 8 de este domingo, en la sede local de la gobernación se realiza el velatorio de Rubén Rada , uno de los referentes de los excombatientes de la guerra en la islas Malvinas . La despedida al histórico referente de la causa Malvinas se extenderá hasta las 12. Santa Fe dispuso el duelo hasta el martes por el fallecimiento.

Terminada la ceremonia, los restos del excombatiente de 63 años serán trasladados a la provincia de Buenos Aires .

El deceso del presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe implica la pérdida de uno de los principales referentes de la lucha por los derechos que quienes pelearon en las islas . El deceso se dio en un momento de gran atención mediática alrededor de la cuestión de la soberanía por el reciente partido de Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 .

E l velatorio de Rada se realizará este domingo, entre las 8 y las 12 del mediodía . La provincia abrirá las puertas de la sede local del gobierno santafesino, en Santa Fe al 1900.

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La provincia dispuso además el duelo por dos días en todo su territorio por el fallecimiento del histórico referente de los ex combatientes y presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Santa Fe.

Por eso, la Bandera Nacional y la Bandera de la Provincia de Santa Fe permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos hasta el próximo martes.

El decreto destaca que Rada dedicó su vida a la representación institucional de los Veteranos de Guerra, impulsando políticas de reconocimiento, memoria, reparación y defensa de los derechos de sus camaradas y se constituyó como uno de los referentes más reconocidos de los excombatientes santafesinos y ejerciendo asimismo funciones de representación en el ámbito nacional.

Asimismo, remarca que fue uno de los impulsores de la Confederación de Combatientes de Malvinas de Argentina, desde donde desarrolló una incesante labor en defensa de los derechos de los Veteranos de Guerra, promoviendo la unidad de las organizaciones que los representan y la difusión permanente de la Causa Malvinas en todo el territorio nacional.

Y afirma que consagró gran parte de su vida no sólo a preservar la memoria de la Gesta de Malvinas, sino a promover el reconocimiento de quienes participaron del conflicto bélico del Atlántico Sur y a promover el trabajo solidario entre los Veteranos de Guerra, que ante situaciones de conflicto social, no dudan en ofrecer su ayuda comunitaria.

La pelea por la memoria de las islas Malvinas

A lo largo de su camino al frente de distintas organizaciones, Rada reinvindicó el papel de quienes pelearon en las islas. "Tenemos un capital muy importante, que es el pueblo. En cada ciudad, en cada pueblo a lo largo y ancho de la Argentina, la gente saldrá a la calle a acompañar a su soldados", afirmó en 2025 durante un reportaje en La Capital.

El veterano rosarino aseguró que "la memoria está intacta, no muere". En este sentido, hizo una comparación: "Es como lo que pasó con el 24 de marzo, el 2 de abril no se toca".

El referente de los excombatientes planteó que "una parte muy importante de la lucha es continuar el camino, sembrando". Así destacó la necesidad de traspasar el legado a las siguientes generaciones y enfatizó el rol de las instituciones educativas para cumplir ese objetivo.

"Hacemos muchas charlas en las escuelas y vemos Malvinas en los jóvenes. Pero, además, tiene que convertirse en una materia que se dé todos los años, debe estar incorporada en los planes de estudio", propuso Rada hace poco más de un año. En este sentido, acotó: "Los pibes tienen sed de Malvinas, preguntan, quieren saber. Ellos saben, no son tontos. Saben lo que es Malvinas".