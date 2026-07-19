María Becerra brilló en la final del Mundial con un vestido inspirado en la bandera argentina La cantante interpretó el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España con un diseño exclusivo creado por un argentino 19 de julio 2026 · 19:40hs

María Becerra en el MetLife Stadium de Nueva York.

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Antes de que comenzara el partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva York, la artista interpretó el Himno Nacional Argentino y acaparó todas las miradas por el vestido que eligió para la ocasión.

La cantante lució un diseño exclusivo en celeste y blanco, inspirado en la bandera argentina. La idea detrás de la prenda fue transmitir la sensación de que el símbolo patrio envolvía su cuerpo mientras interpretaba las estrofas del himno, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia previa al encuentro.

El vestido fue diseñado por Abel Cepeda, un creador mendocino radicado desde hace más de veinte años en Nueva York y fundador de la firma de corsetería y moda SEKS. La dirección creativa y el estilismo estuvieron a cargo de Natalia Campos Valencia y ambos trabajaron especialmente para que el look estuviera a la altura de una presentación seguida por millones de personas en todo el mundo.

La participación de Becerra representó un nuevo paso en su carrera internacional. En los últimos meses la cantante se presentó en escenarios de gran repercusión, como Coachella y Times Square, además de convertirse en la primera artista argentina en realizar cuatro shows en el estadio River Plate, dos de ellos en formato 360°. Tras su paso por el Mundial, continuará con su gira por España y luego iniciará una serie de conciertos por Latinoamérica.

>>Leer más: Show del entretiempo en la final del Mundial: incógnitas, certezas y una tradición lejana El diseñador detrás del look Abel Cepeda ya había ganado notoriedad durante este Mundial gracias al corset albiceleste que Pampita lució para el debut de la Selección Argentina, una pieza que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Desde su atelier en Manhattan, el diseñador ha vestido a figuras internacionales como Selena Gómez, Megan Fox, Katy Perry, Emilia Mernes, Danna Paola y Julia Fox. Antes de instalarse en Estados Unidos, desarrolló parte de su carrera en Buenos Aires y trabajó junto a Ricardo Fort en distintos proyectos vinculados a la moda.