La Capital | Ovación | Mundial

Scaloni analiza el reemplazo de Dibu Martínez antes del Mundial: Rulli o Musso

El DT de la selección argentina no contará con su arquero titular para los amistosos previos a la Copa del Mundo, por lo que probaría a ambos suplentes

2 de junio 2026 · 11:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ante la lesión de Dibu Martínez

Foto: @argentina

Ante la lesión de Dibu Martínez, Scaloni definirá al arquero suplente para el Mundial.

La exigencia de un Mundial es máxima y obliga a todos los entrenadores a armar un plantel con jugadores que puedan ser reemplazos en caso de que haya lesiones inesperadas. A días para el debut de la selección argentina, Dibu Martínez se recupera de la fractura que sufrió en uno de sus dedos de la mano derecha y no estará en los amistosos previos ante Honduras e Islandia.

Por eso, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico albiceleste analizan quién ocupará el arco argentino y será la primera alternativa en caso de que el arquero titular campeón del mundo no pueda estar en algún partido de la fase de grupos.

Este lunes, Martínez realizó un posteo en sus redes sociales donde se puede ver su mano derecha con un vendaje que recubre principalmente el dedo anular y meñique. El arquero de Aston Villa lamentó no haber podido entrenar a la par de sus compañeros, pero se lo vio realizando ejercicios con pelota en los pies, ante la imposibilidad de exigir su dedo fracturado.

Embed

>> Leer más: Guía para el Mundial 2026: todos los cambios que se aplicarán en el VAR y el arbitraje

Si bien se espera que Dibu pueda ser titular en el debut ante Argelia el 16 de junio sin inconvenientes, su lesión pone sobre la mesa la duda de quién será el primer suplente entre Gerónimo Rulli y Juan Musso, dos arqueros que fueron protagonistas esta temporada en las ligas europeas.

Una mínima ventaja para Rulli

Scaloni demostró que suele tener bien en cuenta a los jugadores que formaron parte de su proceso a cargo de la selección argentina durante los últimos años, por lo que la continuidad de Rulli lo pone como el primero en la fila para reemplazar a Dibu Martínez en caso de ser necesario.

El arquero de Olympique de Marsella atajó en siete partidos oficiales con la Albiceleste, en la que no tuvo derrotas y solamente recibió dos goles en contra. Su última aparición fue en la victoria 1-0 ante Perú en las Eliminatorias sudamericanas en noviembre de 2024.

Cabe destacar que Rulli fue campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección, ya que fue uno de los tres arqueros del plantel de 26 jugadores. Además, el platense formó parte del plantel que se coronó en la Finalissima 2022 y en la Copa América 2024.

rulli
Gerónimo Rulli, arquero del Olympique de Marsella francés, se perfila para ser el reemplazante del Dibu Martínez.

Gerónimo Rulli, arquero del Olympique de Marsella francés, se perfila para ser el reemplazante del Dibu Martínez.

El surgido en Estudiantes, de 34 años, atajó 39 partidos a lo largo de esta temporada en la Ligue 1, donde recibió 52 goles en contra y finalizó en el 5º puesto del campeonato junto a Marsella.

Musso corre de atrás, pero tiene una chance

Por otro lado, Juan Musso no tuvo la continuidad que sí logró Rulli durante la temporada, pero logró destacarse con Atlético de Madrid ante la lesión de Jan Oblak, habitual arquero titular.

El arquero surgido en Racing, de 32 años, disputó 12 partidos con el Colchonero y mostró su mejor versión, siendo la figura del equipo en varias oportunidades, especialmente en los duelos de cuartos de final de la Champions League ante Barcelona.

>> Leer más: Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

No obstante, sus participaciones con la selección argentina son acotadas, aunque nunca recibió goles en contra. El oriundo de San Nicolás disputó tres partidos con la Albiceleste, y dos fueron entrando desde el banco de suplentes (ante Marruecos en 2019 y ante Zambia en 2026). Su única titularidad fue en el 3-0 ante Bolivia en las Eliminatorias en 2021.

Juan Musso Argentina.jpg
Juan Musso podría tener su chance con la selección argentina.

Juan Musso podría tener su chance con la selección argentina.

Una compleja decisión para Scaloni

Los amistosos previos a la Copa del Mundo le servirán a Scaloni para probar el nivel de varios futbolistas convocados, ya que tendrá hasta un día antes del debut para realizar modificaciones en la lista.

Ante Honduras e Islandia, se espera que ambos arqueros tengan importantes minutos para ganarse la primera suplencia en caso de que Dibu Martínez se pierda algún partido más por lesión y tenga que ser reemplazado.

En principio, Rulli corre con una ventaja mínima por llevar más años de trabajo en la selección argentina, pero el alto rendimiento de Musso en un escenario exigente como lo fue la Champions League le otorga un extra para entrar en la consideración del cuerpo técnico por detrás de Dibu.

Noticias relacionadas
La resignación de Ignacio Ovando, como de todo Central tras la derrota ante Estudiantes. No viaja con la selección.

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

los juegos suramericanos y el mundial se viviran en las aulas de santa fe

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Lucas Vitantonio, Hernán Cabrera y Yoana Don, en el programa La Previa de la Previa. En dos semanas, desde Norteamérica, junto al equipo de Scaloni en el Mundial 2026.

Scaloni tiene todo listo para ir por lo máximo otra vez, La Capital también

El padre de la criatura. Lionel Scaloni intentará ser el primer técnico de la selección argentina en lograr el bicampeonato mundial. La Scaloneta demostró que nada es imposible.

Radiografía de la Scaloneta: la columna vertebral está sanando y hay promesas que ilusionan

Ver comentarios

Las más leídas

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Lo último

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

El gobierno santafesino planteó que el dato de Pullaro anula el relato de Perotti

El gobierno santafesino planteó que "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Se cumplen 180 años de la batalla victoriosa que la historia argentina olvidó

Se cumplen 180 años de la batalla victoriosa que la historia argentina olvidó

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado

El encargado de Brothers Fitness Club reveló que el socio detenido por usar tarjetas de crédito de otros clientes tenía más de un año de antigüedad

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado
Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio
Policiales

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Ovación
Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta
Ovación

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Bielsa dijo que daría todo lo que ganó por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Bielsa dijo que daría "todo lo que ganó" por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Policiales
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado
Policiales

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

La Ciudad
Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación
Economía

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores
La Ciudad

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa