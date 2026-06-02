Scaloni analiza el reemplazo de Dibu Martínez antes del Mundial: Rulli o Musso

El DT de la selección argentina no contará con su arquero titular para los amistosos previos a la Copa del Mundo, por lo que probaría a ambos suplentes

Ante la lesión de Dibu Martínez, Scaloni definirá al arquero suplente para el Mundial.

La exigencia de un Mundial es máxima y obliga a todos los entrenadores a armar un plantel con jugadores que puedan ser reemplazos en caso de que haya lesiones inesperadas . A días para el debut de la selección argentina , Dibu Martínez se recupera de la fractura que sufrió en uno de sus dedos de la mano derecha y no estará en los amistosos previos ante Honduras e Islandia .

Por eso, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico albiceleste analizan quién ocupará el arco argentino y será la primera alternativa en caso de que el arquero titular campeón del mundo no pueda estar en algún partido de la fase de grupos.

Este lunes, Martínez realizó un posteo en sus redes sociales donde se puede ver su mano derecha con un vendaje que recubre principalmente el dedo anular y meñique . El arquero de Aston Villa lamentó no haber podido entrenar a la par de sus compañeros, pero se lo vio realizando ejercicios con pelota en los pies, ante la imposibilidad de exigir su dedo fracturado.

Si bien se espera que Dibu pueda ser titular en el debut ante Argelia el 16 de junio sin inconvenientes, su lesión pone sobre la mesa la duda de quién será el primer suplente entre Gerónimo Rulli y Juan Musso, dos arqueros que fueron protagonistas esta temporada en las ligas europeas.

Una mínima ventaja para Rulli

Scaloni demostró que suele tener bien en cuenta a los jugadores que formaron parte de su proceso a cargo de la selección argentina durante los últimos años, por lo que la continuidad de Rulli lo pone como el primero en la fila para reemplazar a Dibu Martínez en caso de ser necesario.

El arquero de Olympique de Marsella atajó en siete partidos oficiales con la Albiceleste, en la que no tuvo derrotas y solamente recibió dos goles en contra. Su última aparición fue en la victoria 1-0 ante Perú en las Eliminatorias sudamericanas en noviembre de 2024.

Cabe destacar que Rulli fue campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección, ya que fue uno de los tres arqueros del plantel de 26 jugadores. Además, el platense formó parte del plantel que se coronó en la Finalissima 2022 y en la Copa América 2024.

rulli Gerónimo Rulli, arquero del Olympique de Marsella francés, se perfila para ser el reemplazante del Dibu Martínez.

El surgido en Estudiantes, de 34 años, atajó 39 partidos a lo largo de esta temporada en la Ligue 1, donde recibió 52 goles en contra y finalizó en el 5º puesto del campeonato junto a Marsella.

Musso corre de atrás, pero tiene una chance

Por otro lado, Juan Musso no tuvo la continuidad que sí logró Rulli durante la temporada, pero logró destacarse con Atlético de Madrid ante la lesión de Jan Oblak, habitual arquero titular.

El arquero surgido en Racing, de 32 años, disputó 12 partidos con el Colchonero y mostró su mejor versión, siendo la figura del equipo en varias oportunidades, especialmente en los duelos de cuartos de final de la Champions League ante Barcelona.

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No obstante, sus participaciones con la selección argentina son acotadas, aunque nunca recibió goles en contra. El oriundo de San Nicolás disputó tres partidos con la Albiceleste, y dos fueron entrando desde el banco de suplentes (ante Marruecos en 2019 y ante Zambia en 2026). Su única titularidad fue en el 3-0 ante Bolivia en las Eliminatorias en 2021.

Juan Musso Argentina.jpg Juan Musso podría tener su chance con la selección argentina.

Una compleja decisión para Scaloni

Los amistosos previos a la Copa del Mundo le servirán a Scaloni para probar el nivel de varios futbolistas convocados, ya que tendrá hasta un día antes del debut para realizar modificaciones en la lista.

Ante Honduras e Islandia, se espera que ambos arqueros tengan importantes minutos para ganarse la primera suplencia en caso de que Dibu Martínez se pierda algún partido más por lesión y tenga que ser reemplazado.

En principio, Rulli corre con una ventaja mínima por llevar más años de trabajo en la selección argentina, pero el alto rendimiento de Musso en un escenario exigente como lo fue la Champions League le otorga un extra para entrar en la consideración del cuerpo técnico por detrás de Dibu.