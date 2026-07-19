Scaloni rompió en llanto, se fue de la conferencia y abrió interrogantes acerca de su futuro

El DT de la selección argentina confirmó que llegará hasta diciembre, cuando finaliza su contrato, pero que será necesario sentar a hablar con Chiqui Tapia

Lionel Scaloni arrancó la conferencia con firmeza, pero debió cortarla antes de lo previsto por no poder contener el llanto.

Lionel Scaloni intentó llevar la conferencia de prensa con la firmeza que, parecía, era imposible tener después de una derrota en un partido de tanta relevancia. Pero llegó un momento en el que no pudo contener la emoción, rompió en llanto y debió cortar la charla antes de lo previsto.

Eso sucedió cuando comenzó a responder una pregunta que apuntaba sobre su futuro. Arrancó con voz firme, sin el más mínimo resquicio para las lágrimas, pero de repente todo cambió.

Lo primero que dejó en claro Scaloni es que "voy a cumplir el contrato". Sólo con esas palabras dejó en claro que su labor al frente del equipo argentino continuará hasta diciembre de este 2026, que es cuando finaliza el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Después? Fue allí donde su voz se empezó a entrecortar y aparecieron las lágrimas.

"Voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia), tengo idea de lo que quiero hacer . Siento la necesidad de pensar. No se si se podrá hacer algo tan grande como esto", esbozó Scaloni en lo que fue su primera reflexión

Y agregó: "Al presidente le estoy agradecido de haber estado en este lugar. Es el lugar soñado para todos. Hemos intentando hasta último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar".

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¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QwB2LHg44r — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

A esa altura el llanto de Scaloni era incontenible y cada vez le costaba más hablar. "Este lugar es maravilloso, soñado, que en mi vida pensé que podíamos estar. Para seguir hay que resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se pueda", tiró en medio de ese llanto persistente. "Me duele en el alma", fueron las últimas palabras que dijo, antes de pararse e irse de la sala de prensa, dando por terminada la conferencia.

El futuro del DT de Pujato

Pasando en limpio, el entrenador de Pujato confirmó que esta final contra España no fue su último partido al frente de la selección y que continuará al menos hasta fin de año, para cumplir su contrato. Pero sí abrió grandes interrogantes sobre lo que sucederá a partir del 1º de enero de 2027. Para ello será necesario hablar con Chiqui Tapia y ponerse de acuerdo sobre los lineamientos de lo que viene.

Un rato antes, Scaloni intentó explicar qué fue lo que sucedió en esos intensos 120 minutos contra España, sus sensaciones hacia dentro de la cancha, pero también hacia afuera.

"Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual un subcampeonato y que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se consiguió y de la manera en la que se consiguió", esgrimió el técnico.

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Lágrimas, primero en el vestuario

Incluso se permitió una broma: "Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no lo hago ahora frente a ustedes (por los periodistas). Competimos contra un gran equipo. Ojala las futuras generaciones se hagan eco de todo esto".

Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026. Dijo que lo va a cumplir, pero de ahí en más sembró dudas. AP

"Otro equipo hoy hubiese terminado de otra manera. Estoy orgulloso de cómo compitieron, sabiendo en todo momento que íbamos a llegar hasta el final. Hoy nos toca la parte negativa, en realidad negativa no, sí de tristeza, pero hay que levantarse y seguir", agregó el técnico.

El valor sobre el rival

Y agregó: "Hay que darle valor al rival. Me hubiese gustado ver qué pasaba si quedábamos con once, pero fuimos sorteando obstáculos de manera increíble. El rival juega bien y hubo muchos aspectos por lo que tuvimos que realizar cambios, por lesiones, por una expulsión. Los cambios que hicimos fueron más por cuestiones ajenas que por los retoques que nos hubiese gustado hacer. Por eso sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo".

Ese espíritu de grupo al que Scaloni hizo referencia trató de graficarlo con lo que sucedió con Nicolás Tagliafico, quien estando tocado decidió no salir. "Los de Tagliafico es lo que uno quiere para el equipo. Hizo un partidazo y no quería salir. Me dijo que estaba bien, aunque nosotros sabíamos cómo estaba".

Como no podía ser de otra forma hizo referencia a Leo Messi, a su entrega, a su liderazgo. "Leo tiene 39 años. De mi parte ya sabía que iba a jugar hasta él quisiera y todos sus compañeros se iban a brindar por él. Ojalá la gente esté orgullosa de él y del equipo. Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de juego".