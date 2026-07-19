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Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García y Scaloni tuvo que intervenir

El pitazo final desató un tumulto entre argentinos y españoles. Hubo empujones, cruces, un gesto de Paredes contra Gavi y una fuerte frase de Otamendi a Rodri antes de que la tensión bajara.

19 de julio 2026 · 20:29hs
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Final caliente tras el título de España: Paredes agarró del cuello a Eric García y Scaloni tuvo que intervenir

España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a la Argentina en el tiempo extra gracias a un gol de Ferran Torres y apenas terminó el partido tras el pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic se armó un tumulto entre jugadores de ambas selecciones que quedó registrado por las cámaras de la transmisión oficial.

En medio de los festejos de los jugadores españoles se vio a Leandro Paredes tomando del cuello a Eric García. En ese momento, Lionel Scaloni entró en escena para calmar la situación y pudo separar a los futbolistas junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico. Junto al mediocampista de Boca Juniors estaba Thiago Almada, quien intentó frenarlo porque luego tomó de la camiseta a Gavi, quien estaba con la pechera de suplente del elenco español en el tumulto, y lo arrojó al suelo. La situación se tranquilizó con el correr de los minutos y los protagonistas se terminaron saludando con caballerosidad.

En el momento de enojo que significó haber perdido una final, en el alargue y con una entrega total para sostener el resultado con un jugador menos (por la expulsión de Enzo Fernández) y a pocos minutos de llegar a los penales, Paredes pareció reaccionar ante algún gesto provocador de su rival. Sin embargo, tras el encontronazo con García, el mediocampista saludó respetuosamente a sus contrincantes en el pasillo de premiación.

Scaloni también estuvo atento para dirigirse a la zona más caliente para separar a los suyos y evitar que se cruzaran con los españoles. El DT le pidió a Lamine Yamal que fuera a festejar con sus compañeros. También se dio un cruce entre Nicolás Otamendi y Rodi Hernández. El defensor argentino le negó el saludo y le dijo en la cara que había estado “llorando toda la semana”.

En la entrevista post partido, Scaloni dio unas palabras acerca de los sentimientos que lo embargaron tras la final: “Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final”.

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