Argelia, adversario de Argentina, se medirá este miércoles con Países Bajos

Antes del Mundial, el amistoso de desarrollará, desde las 15.45, en el estadio Feijenoord de Rotterdam. Transmite Espn

Argelia igualó con Uruguay sin goles, en un amistoso disputado el fin de semana antes del Mundial.

El seleccionado de Argelia, adversario de Argentina en el debut del Mundial , se medirá con Países Bajos este miércoles, a las 15.45, en un amistoso que se jugará en el estadio Feijenoord de Rotterdam (televisará Espn) . El seleccionado africano tendrá un exigente ensayo, el último antes de viajar para la cita mundialista.

En el reciente amistoso que disputó Argelia, empató sin goles con Uruguay el sábado pasado. Unos días antes goleó a Guatemala por 7 a 0. Más allá de que no perdió ninguno de los dos partidos, el conjunto africano mostró poco vuelo.

Enfrente tendrá a Países Bajos, que no pierde desde octubre de 2024, contra Alemania por 1 a 0. El sábado, la Naranja Mecánica igualó 1 a 1 con Ecuador y, previamente, el 27 de marzo, venció a Noruega por 2 a 1.

Baja sensible en Austria

Austria, segundo adversario de Argentina en la fase de grupos, recibió una mala noticia. Perdió para el Mundial a Christoph Baumgartner, mediapunta de gran presente en el fútbol alemán y jugador importante en el funcionamiento del seleccionado austríaco.

La Federación Austríaca de Fútbol confirmó que el futbolista de 26 años tuvo una lesión muscular durante los ejercicios precompetitivos previo al amistoso contra Túnez y fue desafectado del seleccionado.

Baumgartner atravesaba un gran presente con Leipzig. En la temporada 2025/2026 disputó 37 partidos, con 17 goles y 9 asistencias, entre la Bundesliga y la Copa de Alemania.

La baja del mediocampista se produjo el lunes, antes de que Austria juegue el amistoso en el que le ganó a Túnez por 1 a 0 en el estadio Ernst Happel, de Viena.

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La despedida

La despedida de Austria de su país fue en estadio que tiene el nombre de un histórico entrenador austríaco, que dirigió a Holanda en el Mundial de 1978 que perdió la final contra Argentina.

Por su parte, Jordania, último contrincante del representativo argentino en el grupo J, confirmó los 26 futbolistas de su seleccionado para el Mundial.

Entre los integrantes de Jordania se encuentra Ibrahim Sabra, de Lokomotive Zagreb de Croacia. El delantero de 20 años es la promesa de un seleccionado que competirá por primera vez en una Copa del Mundo.

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