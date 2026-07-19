"Muchas gracias, jugadores": el presidente Milei celebró a la selección argentina

"Hasta el final con las botas puestas", remarcó el mandatario en una publicación que hizo en su cuenta de X

El presidente Javier Milei agradeció a los jugadores de la selección argentina por su desempeño en el Mundial 2026 y destacó que el equipo luchó "hasta el final con las botas puestas".

Después de pasar varios días republicando mensajes en la red social X (ex-Twitter) sobre Argentina en el Mundial y los hinchas albicelestes en Estados Unidos, Milei escribió apenas consumada la derrota en la final ante España: "Muchas gracias, jugadores...!!!"

"Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", fue el escueto mensaje del mandatario.

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos "amamos y admiramos" a este equipo y que todo el país "se abraza" bajo la bandera.

Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto.

"¡Gracias, selección argentina, por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. ¡Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!", publicó.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió "aplausos y ovación para la selección argentina", mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que están "orgullosos de este equipo y de lo que representan".

"¡Gracias, jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", agregó.