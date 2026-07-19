De Wanda Nara y Pampita a Tom Cruise y Dua Lipa: los famosos que coparon la final del Mundial

El partido entre Argentina y España reunió en Nueva York a figuras del espectáculo, la música y Hollywood. Tini Stoessel, Shakira, Mick Jagger y Justin Bieber fueron algunos de los nombres que aparecieron en las tribunas.

El actor Matt Damon, acompañado por su esposa argentina, Luciana Barroso, durante la final de la Copa del Mundo.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no sólo concentró las miradas de millones de fanáticos alrededor del planeta. El partido decisivo disputado este domingo en Nueva York también se convirtió en un verdadero desfile de celebridades, con figuras argentinas e internacionales que viajaron especialmente para presenciar la definición de la Copa del Mundo.

Las cámaras de la transmisión oficial y las redes sociales fueron descubriendo, con el correr de las horas, a actores de Hollywood, músicos, modelos, influencers y conductores distribuidos en distintos sectores del estadio.

Entre las argentinas que más llamaron la atención estuvieron Wanda y Zaira Nara , quienes compartieron la jornada junto a Carolina “Pampita” Ardohain . Las tres incluso posaron juntas para una selfie antes del partido.

Wanda llegó acompañada por Martín Migueles y asistió además como parte de una acción contratada por una conocida marca para generar contenidos durante la final. En sus redes sociales publicó imágenes desde el interior del estadio con la camiseta argentina y la pelota oficial del partido.

Pampita, por su parte, también compartió postales junto a su pareja, el polista Martín Pepa, antes del ingreso al estadio.

Otra presencia que no pasó inadvertida fue la de Tini Stoessel, quien estuvo en las tribunas para acompañar a Rodrigo de Paul, titular en el equipo argentino para enfrentar a España.

Hollywood y la música también dijeron presente

El enorme atractivo internacional de la final quedó reflejado en la cantidad de estrellas de Hollywood y de la música que aparecieron entre el público.

Una de las figuras más reconocidas fue Tom Cruise, quien también tuvo participación en las actividades vinculadas al cierre del Mundial. En la previa, el actor había sido visto junto a Shakira, a quien visitó antes de su presentación en el espectáculo de clausura.

También estuvo Matt Damon, acompañado por su esposa argentina, Luciana Barroso. La aparición del actor en las pantallas generó rápidamente repercusión entre los espectadores y en las redes sociales.

Entre las figuras de Hollywood también fueron vistos Timothée Chalamet, protagonista de “Dune”, y Anya Taylor-Joy. La presencia de esta última despertó especial simpatía entre los hinchas argentinos por el vínculo que la actriz mantiene con el país desde su infancia.

La lista de celebridades internacionales se extendió al mundo de la música. Entre los nombres que circularon durante la jornada estuvieron Dua Lipa, Justin Bieber, Pharrell Williams y Mick Jagger.

El histórico líder de The Rolling Stones ya había sido visto siguiendo de cerca el Mundial durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra y volvió a aparecer en las tribunas para la gran definición.

Pharrell Williams protagonizó, además, una curiosa situación en redes sociales luego de que durante una transmisión fuera confundido con el rapero ASAP Rocky.

Shakira, del show de clausura a la final

Shakira fue otra de las grandes protagonistas de la jornada. La cantante colombiana formó parte del espectáculo organizado alrededor de la final y luego permaneció en el estadio para seguir el partido entre Argentina y España.

También estuvieron Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, y otras figuras internacionales que fueron apareciendo a medida que las cámaras recorrían las tribunas.

Del lado argentino, el listado se completó con personajes de la televisión y el espectáculo que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la selección.

Vicky Xipolitakis llegó al estadio junto a Alejandro “Marley” Wiebe como parte de la cobertura televisiva de “Por el mundo”. La mediática mostró en sus redes la previa en las afueras del estadio con la camiseta argentina, mientras que Marley compartió imágenes del ingreso y distintos detalles de la organización.

Así, mientras Argentina y España disputaban el partido número 104 y definitivo del Mundial 2026, las tribunas también ofrecieron su propio espectáculo: desde estrellas de Hollywood hasta íconos de la música mundial y figuras del entretenimiento argentino reunidos para presenciar uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.