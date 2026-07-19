La provocación de un diario de Barcelona contra Messi: "Una triste despedida de un Mundial"

"Su magia casi ni se vio entre tanta vulgaridad", publicó el periódico catalán La Vanguardia

Un diario de Barcelona aseguró que la selección argentina mostró "malas artes" y un "fútbol rácano" (mezquino) en la derrota ante España en la final del Mundial, destacó al arquero Emiliano Martínez como el único punto alto del conjunto albiceleste y remarcó que la magia de Lionel Messi "no se vio entre tanta vulgaridad" y que el rosarino tuvo "una triste despedida de un Mundial".

El diario La Vanguardia publicó en su portal un artículo firmado por Toni López Jordà en el que destacó que Argentina ofreció "un fútbol rácano indigno de una potencia que aspiraba a su cuarto cetro mundial".

"Nunca en la historia de las finales un equipo se había quedado sin chutar ni una sola vez a la portería contraria en el tiempo reglamentario", indicó, y afirmó que la selección conducida por Lionel Scaloni solamente propuso "contrarrestar a España con orden, contundencia y en demasiadas ocasiones juego sucio, malas artes y marrullerías. Indigno para los tricampeones que aspiraban a su cuarta corona".

Indicó que Dibu Martínez "fue el mejor de Argentina con diferencia" y sobre el capitán albiceleste opinó: "¿Qué pinta un crack como Messi en un equipo tan mourinhista como Argentina? Su magia casi ni se vio entre tanta vulgaridad. Fue más espectador que artista milagrero".

"Se le vio fuera de lugar, ausente, intermitente, impotente, solo. Una triste despedida de un Mundial", concluyó al evaluar la tarea del ex-Barcelona.