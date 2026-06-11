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Mundial 2026: los mejores momentos musicales de la historia, de Ricky Martin a Shakira

Shakira, Ricky Martin, Robbie Williams y Diana Ross protagonizaron algunas de las aperturas y clausuras más recordadas. El repaso antes del Mundial 2026

11 de junio 2026 · 14:06hs
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Mundial 2026: los mejores momentos musicales de la historia, de Ricky Martin a Shakira

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, que tendrá ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos, vuelve una pregunta que atraviesa generaciones de fanáticos: ¿cuál fue el mejor momento musical en la historia de las Copas del Mundo?

A lo largo de las últimas décadas, los mundiales dejaron goles, campeones y también canciones que trascendieron al fútbol. Desde el inolvidable "Un'estate italiana" de Italia 90 hasta el fenómeno global del "Waka Waka" de Shakira, los espectáculos de apertura y clausura se transformaron en eventos capaces de captar la atención de millones de personas alrededor del planeta.

Italia 90: una canción que se convirtió en himno

Para muchos sigue siendo la canción mundialista por excelencia.

Italia 90 presentó "Un'estate italiana", interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato. El tema, compuesto por Giorgio Moroder, se convirtió rápidamente en un clásico que todavía hoy despierta nostalgia entre los aficionados.

La ceremonia inaugural se realizó en el estadio San Siro de Milán y estuvo acompañada por un desfile de las selecciones participantes.

Embed - UN ESTATE ITALIANA (HD) [Inauguración Mundial ITALIA 90]

Más de tres décadas después, la canción sigue sonando en compilados, transmisiones deportivas y homenajes vinculados al fútbol.

Estados Unidos 94 y el penal fallido de Diana Ross

El Mundial de Estados Unidos tuvo una de las aperturas más recordadas, aunque no precisamente por una canción.

La protagonista fue Diana Ross, quien debía convertir un penal durante la ceremonia inaugural. El plan incluía que el arco se partiera en dos tras el gol, permitiéndole continuar el espectáculo.

>> Leer más: Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Sin embargo, la cantante falló el remate desde pocos metros y protagonizó uno de los bloopers más famosos de la historia de los mundiales.

Años después, las imágenes siguen circulando en redes sociales cada vez que comienza una nueva Copa del Mundo.

Francia 98: Ricky Martin conquistó al planeta

Si existe una canción que marcó una época es "La copa de la vida". Ricky Martin llegó al Mundial de Francia como una estrella latina en ascenso y terminó convirtiéndose en una figura global.

El cantante puertorriqueño interpretó el tema durante la ceremonia de clausura y transformó el estribillo de "Go, go, go, ale, ale, ale" en un símbolo del torneo.

"Fue una oportunidad única para presentar la música latina al mundo", recordó años después.

Embed - Ricky Martin Show Final Fifa World Cup 98(Canal 4 El Salvador)

Sudáfrica 2010 y el reinado de Shakira

Pocas canciones alcanzaron el impacto mundial de "Waka Waka (This Time for Africa)".

La interpretación de Shakira durante el Mundial de Sudáfrica convirtió al tema en un fenómeno cultural que trascendió el deporte.

La cantante colombiana participó tanto en el concierto inaugural como en la ceremonia previa al partido de apertura.

>> Leer más: Messi es el Mundial: belleza, gloria y despedida del diez que superó los límites de Pelé y Diego

El tema acumuló miles de millones de reproducciones y todavía es considerado por muchos como la mejor canción oficial de un Mundial.

Embed - Shakira | Inauguración Mundial Sudáfrica 2010 (She Wolf - Hips Don't Lie - Waka Waka) HD

Brasil 2014: Pitbull, Jennifer Lopez y otra vez Shakira

Brasil apostó por una combinación de estrellas internacionales y ritmos locales.

La apertura tuvo como protagonistas a Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, quienes interpretaron "We Are One (Ole Ola)" ante más de 60 mil espectadores en San Pablo.

Sin embargo, el momento más recordado llegó en la clausura, cuando Shakira volvió a escena para cantar "La La La (Brasil 2014)", otro de los éxitos musicales asociados al fútbol.

Embed - Jennifer Lopez + Pitbull & Claudia Leitte | We Are One [FIFA World Cup Opening Ceremony] FULL HD

Rusia 2018: Robbie Williams se robó el show

La ceremonia inaugural en Moscú tuvo un formato más simple pero igualmente efectivo. Robbie Williams abrió el espectáculo con "Let Me Entertain You" y luego interpretó otros éxitos como "Feel" y "Rock DJ".

La aparición de la soprano rusa Aida Garifullina aportó un tono emotivo a una ceremonia que se destacó por la potencia visual y la presencia escénica del cantante británico.

Embed - Robbie Williams, Inauguración Del Mundial Rusia 2018, Feel - 15/06/2018

Qatar 2022: BTS y la cultura árabe

La apertura del último Mundial estuvo marcada por una fuerte impronta cultural local.

La ceremonia incluyó la participación del actor Morgan Freeman y de Jungkook, integrante de BTS, uno de los grupos de pop más populares del planeta.

El espectáculo buscó combinar elementos de la tradición árabe con una propuesta visual moderna y global.

Embed - (Jung Kook) 'Dreamers' @ FIFA World Cup Qatar 2022 Opening Ceremony

Lo que prepara el Mundial 2026

La Copa del Mundo que comenzará este jueves tendrá una particularidad inédita: tres ceremonias inaugurales distribuidas entre los tres países anfitriones.

En México, la gran figura será Shakira, que interpretará "Dai Dai", la canción oficial del torneo, acompañada por artistas como Belinda, Los Ángeles Azules y Maná.

Canadá apostará por nombres como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, mientras que Estados Unidos reunirá a Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

La apuesta confirma que las ceremonias mundialistas ya no son solo un complemento del fútbol: son espectáculos globales que forman parte de la memoria colectiva tanto como los partidos y los campeones.

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