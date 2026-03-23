Venta de entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar Desde este lunes, los fanáticos albicelestes podrán adquirir sus localidades para presenciar el anteúltimo encuentro de la Scaloneta en la previa al Mundial 23 de marzo 2026 · 09:40hs

La selección argentina se enfrentará a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo

Tras la cancelación de la Finalissima ante España debido al conflicto de Medio Oriente, la selección argentina tuvo que reinventar esta doble fecha Fifa y confirmó dos amistosos en territorio nacional como despedida del público antes del Mundial 2026. Los rivales serán Mauritania y Zambia, ambos encuentros a disputarse en La Bombonera.

La venta de las localidades para el encuentro ante Mauritania, que se jugará este viernes 27 de marzo a las 20.15, comenzará este lunes desde las 10, con precios que van desde los $25.000 hasta $490.000. Este partido será especial, ya que será la penúltima presentación del combinado nacional antes de emprender el sueño mundialista.

La apertura de las puertas para ingresar al estadio de Boca Juniors está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con antelación para evitar demoras en los accesos. Además, AFA confirmó que para este cotejo habrá un gran show de fuegos artificiales, sumado a las presentaciones musicales de Pablo Lescano y Mala Fama.

En cuanto al retiro de las entradas, se informó que el canje debe realizarse de manera presencial desde el martes 24/03 hasta el jueves 26/03 en las boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544) en la franja horario de 9 a 15.

La organización también recordó que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para tener su lugar, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso previamente a través del portal de venta (www.deportick.com). >> Leer más: La selección argentina ya tiene camiseta alternativa para el Mundial 2026: cuánto cuesta Precios y ubicaciones: cómo comprar las entradas Las entradas para el amistoso de la selección argentina podrán ser adquiridas a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com). Previamente, los interesados deberán estar registrados en el sitio web. General menores hasta 10 años : $ 25.000

: $ 25.000 General: $ 90.000

$ 90.000 Platea alta K : $ 150.000

: $ 150.000 Platea alta (H, I, J, F y G): $ 200.000

$ 200.000 Platea media (C, D y M): $ 330.000

$ 330.000 Platea baja L : $ 350.000

: $ 350.000 Platea media A y B: $ 350.000

$ 350.000 Preferencial: $ 490.000