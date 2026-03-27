La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Argentina se fue al descanso con un triunfo tranquilo y a media máquina ante Mauritania

La selección argentina enfrenta en un amistoso sin nivel a Mauritania, con Lionel Messi en el banco. Seguilo en vivo por La Capital.

27 de marzo 2026 · 20:16hs
Enzo Fernández inició el camino de la victoria de Argentina sobre Mauritania.

FOTOBAIRES

Enzo Fernández inició el camino de la victoria de Argentina sobre Mauritania.
Enzo Fernández corre a festejar el 1 a 0 de Argentina a Mauritania.

Enzo Fernández corre a festejar el 1 a 0 de Argentina a Mauritania.
La Bombonera

La Bombonera, sede de los dos últimos amistosos de Argentina antes del Mundial. Sin Lionel Messi, ante Mauritania.

Argentina empieza a despedirse del país para meterse en modo Mundial y lo hace ante Mauritania, una selección de tercer o cuarto nivel de Africa. Sin Lionel Messi desde el vamos, que fue al banco, se juega en una Bombonera que no estuvo completa. Seguilo en vivo por La Capital.

Lionel Scaloni dijo que Messi iba a jugar los dos partidos, ante Mauritania y el martes con Zambia, pero de entrada fue al banco y en su lugar ingresó Nicolás Paz.
Quedaron afuera Nicolás Tagliafico, Tomás Palacios y Gianluca Prestianni.

Los jugadores salieron a la cancha con una remera de "Joaquín somos todos", en relación a la rotura de ligamentos de rodilla que sufrió en el entrenamiento del jueves, Joaquín Panichelli.

El minuto a minuto de Argentina ante Mauritania

44' Otro remate del lateral derecho Keita, que exigió más al arquero argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2037679721027186996&partner=&hide_thread=false

31' GOL DE ARGENTINA: A 25 metros del arco, recto, zurdazo de Nico Paz y segundo tanto argentino.

26' Enzo está dulce y remató desde la medialuna pero se la quedó el arquero. Buena combinación de Almada-González-Paz.

20' Primer remate al arco de Mauritania, del lateral derecho Keita. Contuvo el Dibu.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2037675946438692929&partner=&hide_thread=false

16' GOL DE ARGENTINA. El primer tiro al arco fue gol para Argentina. Bien la combinación de Almada-Molina, buen centro del lateral y remate a a la red de Enzo Fernández.

9' Buena acción por izquierda de Nicolás González con Almada, que le dio el pase largo a Julián Alvarez.

>>Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2037663404110819391&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Austria aplastó a Ghana. Será el segundo rival de Argentina en el Mundial 2026.

Mundial 2026: dos rivales de Argentina aplastaron en partidos amistosos y el tercero empató

Ignacio Ovando fue titular en la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos.

Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección sub 20 con Estados Unidos

Las banderas de reconocimiento de los hinchas del Leeds a Marcelo Bielsa en Wembley. 

Marcelo Bielsa recibió un mimo de los hinchas de un club inglés en el lugar menos esperado

Gabriel Travaglini y Félix Páez Molina, presidentes saliente y entrante de la Unión Argentina de Rugby. 

Rugby: Félix Páez Molina, el primer cordobés al frente de la Unión Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

En Central, la vuelta de Coronel se complica: qué podría pasar si no se resuelve

En Central, la vuelta de Coronel se complica: qué podría pasar si no se resuelve

Lo último

En vivo: Argentina se fue al descanso con un triunfo tranquilo y a media máquina ante Mauritania

En vivo: Argentina se fue al descanso con un triunfo tranquilo y a media máquina ante Mauritania

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: Expropiar está mal

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable
La ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva vida de un exarquero de Newells: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

En Central, la vuelta de Coronel se complica: qué podría pasar si no se resuelve

En Central, la vuelta de Coronel se complica: qué podría pasar si no se resuelve

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

Ovación
Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi
Ovación

Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

Central en el Torneo Federal de básquet: se viene el debut con la naranja en el Cruce Alberdi

Mundial 2026: dos rivales de Argentina aplastaron en partidos amistosos y el tercero empató

Mundial 2026: dos rivales de Argentina aplastaron en partidos amistosos y el tercero empató

Presencias de Central y Newells en la caída de la selección sub 20 con Estados Unidos

Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección sub 20 con Estados Unidos

Policiales
Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste
Policiales

Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable
La ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas en el arranque de un fin de semana inestable

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: huían en moto de la Policía y los chocó un patrullero

Newells: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: con Méndez, los pibes del seleccionado sub-20 y lo mejor que tiene a mano

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Franco Bartolacci presidirá el Consejo Interuniversitario Nacional

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín
POLICIALES

Desbaratan banda que vendía drogas en San Lorenzo y Puerto San Martín

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva
La Ciudad

La Corte santafesina impulsa la capacitación en oralidad efectiva

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos
La Ciudad

Ahorristas Bauen Pilay exigen el cumplimiento de sus contratos

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online
La Ciudad

Cambios en las licencias de conducir: más turnos, menos pasos y curso teórico online

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes inestable con tormentas y temperaturas en alza

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles
Economía

Transportistas de carga alertan por el impacto de la suba de combustibles

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha
La Ciudad

Impulsan una peatonal en calle Jujuy para potenciar el circuito creativo de Pichincha

Extorsión en Newells: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore
Policiales

Extorsión en Newell's: condenaron a un barra ligado a Guille Cantero por exigirle millones a Astore

En julio vuelven a Newells cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos
OVACIÓN

En julio vuelven a Newell's cuatro jugadores que están a préstamo en otros equipos

Dos crímenes en una noche violenta: Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no

Por Martín Stoianovich
Policiales

Dos crímenes en una noche violenta: "Dios te puede dar un cambio pero el rival a veces no"

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego
Policiales

Trampa y traición: condenaron a un policía que intentó matar a un conocido y lo dejó ciego

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR vuelven al paro durante toda la semana que viene

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos
La Ciudad

Antes de cerrar, el bar Berlin remata sus muebles, vajilla y hasta la bola de espejos

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito
LA CIUDAD

Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?
Información General

Caso Noelia Castillo Ramos: ¿qué es la eutanasia y cuál es la situación en la Argentina?

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria
Economía

Dólar en baja: el oficial perforó los $1.400 y estiró la calma cambiaria

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la morosidad se disparó y ya multiplica por nueve los niveles históricos