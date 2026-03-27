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Facundo Ardusso debuta con Ford en Neuquén, la cuarta marca historica en el Turismo Carretera

El Turismo Carretera corre la 3ª fecha del año en Neuquén, con el parejense Facundo Ardusso pasando de Chvrolet a Ford, en el Gurí Martínez Competicion

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de marzo 2026 · 21:25hs
El Ford Mustang de Facundo Ardusso que estrenará el de Las Parejas en Neuquén

El Ford Mustang de Facundo Ardusso que estrenará el de Las Parejas en Neuquén, 3ª fecha del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera vuelve a pista en el Centenario de Neuquén, para cumplir la tercera fecha. Y la principal novedad será el debut del piloto de Las Parejas Facundo Ardusso con un Ford. De esta manera, habrá pasado por las cuatro marcas históricas, antes de la irrupción de Toyota, BMW y Mercedes.

El Flaco parejense debutó en el TC con una Dodge, condujo el Torino con el que dos veces estuvo a punto de ser campeón en el equipo oficial Renault, luego se pasó a Chevrolet y ahora se pasó al Mustang alistado por el Gurí Martínez Competición.

En la primera fecha ese Ford fue conducido por Agustín Martínez, el hijo del Gurí, quien sorpresivamente se bajó definitivamente del automovilismo. Desde entonces se rumoreó este pase y se concretó para Neuquén.

>>Leer más: Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

A qué aspira Facundo Ardusso

Ardusso aspira a volver a ser protagonista, algo que no consigue desde que dejó el equipo del Rombo, pasando por la estructura de Diego De Carlo (LRD Performance), el Maquin Parts de Venado Tuerto con el que ganó por última vez con Torino, el RUS Med Team de bases rosarinas y luego la de Roberto Valle, el RV Racing.

Además de Ardusso, los otros representantes de la región serán el rosarino Thomas Ricciardi y el de Villa Minetti Ignacio Faín entre los pilotos.

Jonatan Castellano, del Galarza Racing de Acebal, lidera con 70 puntos, con Josito Di Palma, del RUS Med en 3º lugar (63,5). Faín tiene 33,5; Ardusso 8 y Ricciardi 5.

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