Bolivia lo dio vuelta, le ganó a Surinam y sigue soñando con el Mundial 2026

Bolivia superó 2 a 1 a Surinam, en México, por el Repechaje Intercontinental, y el martes define su pasaje con Irak en el mismo estadio

Miguel Terceros anotó el segundo de Bolivia, de penal, y dejo a su equipo a un paso del Mundial 2026.

En uno de los cruces más importantes de ayer, que contó con la presencia de una selección sudamericana, en un emotivo y vibrante encuentro, Bolívia superó 2 a 1 a Surinam , en un pleito que se desarrolló en el estadio BBVA de Monterrey, en México, por el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 .

Los goles del equipo del altiplano lo anotaron Moisés Paniagua (71’) y Miguel Terceros (77’), de penal , quienes lograron dar vuelta en el complemento un trámite muy parejo y complicado, ya que Surinam venía ganando con tanto de Liam Van Galderen en el inicio del segundo tiempo.

Con este resultado tras un partido de ida y vuelta, con emociones en las dos áreas hasta el último minuto, Bolivia tendrá que medirse con Irak, este martes , en el mismo estadio donde jugó ayer en Monterrey.

Los resultados en Europa

Italia derrotó por 2 a 0 a Irlanda del Norte y quedó a 90 minutos de clasificarse al Mundial, al que no llega desde 2014. El equipo azurro buscará su plaza ante Bosnia-Herzegovina, que venció por penales a Gales tras igualar 1 a 1 en 120 minutos.

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Suecia y Polonia, en tanto, se enfrentarán en una gran final por otro lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Los polacos le ganaron 2 a 1 a Albania mientras que los nórdicos eliminaron a Ucrania con un 3 a 1.

Turquía y Kosovo también llegaron a la instancia de definir un pasaje al Mundial. Los polacos doblegaron por 1 a 0 a Rumania y Kosovo dio la sorpresa al vencer por 4 a 3 a Eslovaquia.

Por último, Dinamarca goleó 4 a 0 a Mecedonia del Norte y buscará su boleto ante República Checa, que dejó atrás en los penales a Irlanda tras igualar 2 a 2 en 120 minutos.