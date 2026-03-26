Bolivia lo dio vuelta, le ganó a Surinam y sigue soñando con el Mundial 2026

En uno de los cruces más importantes de ayer, que contó con la presencia de una selección sudamericana, en un emotivo y vibrante encuentro, Bolívia superó 2 a 1 a Surinam, en un pleito que se desarrolló en el estadio BBVA de Monterrey, en México, por el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026.
Los goles del equipo del altiplano lo anotaron Moisés Paniagua (71’) y Miguel Terceros (77’), de penal, quienes lograron dar vuelta en el complemento un trámite muy parejo y complicado, ya que Surinam venía ganando con tanto de Liam Van Galderen en el inicio del segundo tiempo.
Con este resultado tras un partido de ida y vuelta, con emociones en las dos áreas hasta el último minuto, Bolivia tendrá que medirse con Irak, este martes, en el mismo estadio donde jugó ayer en Monterrey.
Los resultados en Europa
Italia derrotó por 2 a 0 a Irlanda del Norte y quedó a 90 minutos de clasificarse al Mundial, al que no llega desde 2014. El equipo azurro buscará su plaza ante Bosnia-Herzegovina, que venció por penales a Gales tras igualar 1 a 1 en 120 minutos.
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Suecia y Polonia, en tanto, se enfrentarán en una gran final por otro lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Los polacos le ganaron 2 a 1 a Albania mientras que los nórdicos eliminaron a Ucrania con un 3 a 1.
Turquía y Kosovo también llegaron a la instancia de definir un pasaje al Mundial. Los polacos doblegaron por 1 a 0 a Rumania y Kosovo dio la sorpresa al vencer por 4 a 3 a Eslovaquia.
Por último, Dinamarca goleó 4 a 0 a Mecedonia del Norte y buscará su boleto ante República Checa, que dejó atrás en los penales a Irlanda tras igualar 2 a 2 en 120 minutos.