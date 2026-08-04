Murió una joven promesa del atletismo mundial: tenía 21 años: no se sabe qué le pasó

A los 21 años, Natasha Ward era considerada una promesa del atletismo de su país e incluso a nivel internacional.

Una atleta australiana que era considerada una gran promesa del deporte a nivel mundial murió inesperadamente a los 21 años. El deceso fue confirmado por una entidad ligada al atletismo y el club de la deportista, ambos de Australia.

Se trata de Natasha Ward, quien era considerada como una de las jóvenes corredoras con más proyección de su país. Competía habitualmente en los 400, 800 y 1500 metros llanos y, paralelamente, estudiaba Ciencias del Deporte en una universidad de Sídney.

Su fallecimiento repentino fue comunicado por Athletic New South Wales, una asociación de atletas de Australia, y por Sutherland Districts Athletic Club, el club para el que competía Wards.

Ninguna de las dos entidades dio a conocer los motivos del fallecimiento y a la vez pidieron respeto por la privacidad de la deportista fallecida y por su familia.

El fallecimiento de Ward se conoció semanas después de la muerte de otra atleta australiana, la velocista Jemma Stapleton. En este caso, se trató de un deceso trágico, ya que la deportista murió en un accidente de moto mientras estaba de vacaciones en Tailandia.