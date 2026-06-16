Mundial 2026: Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un atractivo empate

Con Tim Payne en cancha, el conjunto neocelandés igualó ante su par iraní 2 a 2, en un encuentro correspondiente al grupo G que completan Bélgica y Egipto

Nueva Zelanda siempre estuvo arriba en el marcador y sorprendió a los iraníes.

Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, igualaron 2 a 2 en el cierre de la jornada de lunes en un partidazo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del grupo G del Mundial 2026 , en una zona que también comparten Bélgica y Egipto (1 a 1) y que aparece como una de las más parejas del certamen.

De un lado de la cancha, Elijah Just marcó un doblete para el conjunto oceánico. El primero fue un golazo, para el 1-0 parcial en la primera mitad; mientras que en el complemento volvía a poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, dos veces lo igualó Irán: Ramin Rezaeian puso el 1-1 en la etapa inicial, mientras que Mohammad Mohebi puso el 2-2 definitivo.

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Cómo le fue al neocelandés Tim Payne

El defensor de Nueva Zelanda Tim Payne, quien cobró relevancia en redes sociales gracias a la participación de un influencer, tuvo su estreno en el Mundial 2026 en el empate 2-2 ante Irán.

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El futbolista neozelandés protagonizó un discreto debut que duró 78 minutos, hasta que fue reemplazado por Callan Elliott durante el duelo disputado en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

Payne se volvió una sensación en redes sociales de la noche a la mañana gracias a un video subido por un influencer en la plataforma digital TikTok, ya que su cuenta de Instagram cuenta con 5,8 millones de seguidores.