Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cómo será el show inaugural

El estadio Azteca será el escenario del espectáculo de inicio del certamen en México. Luego, el viernes, habrá otros dos actos en Canadá y Estados Unidos

El Mundial 2026 marcará un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo y contará con tres ceremonias inaugurales diferentes , una por cada país organizador: México, Canadá y Estados Unidos . El puntapié inicial del torneo será en el estadio Azteca , con una hora y media previa de espectáculos y celebraciones .

En la tarde de este jueves 11 de junio , previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica , se dará paso al primer show de apertura del Mundial , con una amplia presencia de artistas internacionales y diversas presentaciones en vivo.

El espectáculo que se desarrollará en el Azteca promete ser el que más historias y simbolismos de la Copa del Mundo incluya, ya que también será la tercera edición que reciba este mítico estadio donde la selección argentina se coronó campeona en 1986, de la mano de Diego Armando Maradona , y más allá en el tiempo también lo hizo Brasil en 1970, con Pelé como máxima figura .

Según trascendió, ambas leyendas del fútbol sudamericano y mundial recibirán un homenaje acorde en el estadio donde escribieron algunas de las páginas más doradas de la historia de la Copa del Mundo.

Estadio Azteca Mexico México y Sudáfrica darán el puntapié inicial de la Copa del Mundo en el estadio Azteca. AP

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Cómo será el show de apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 está programada para las 14.30 (horario en Argentina) de este jueves 11 de junio, 90 minutos antes del pitazo inicial entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, previsto para las 16.

Para el show que se llevará a cabo en la Ciudad de México, Shakira aparecerá como figura principal con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial de esta Copa del Mundo, junto al nigeriano Burna Boy. A su vez, la Fifa confirmó las actuaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin (estará junto a Ryan Castro), Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

Cabe destacar que podrían sumarse más artistas al evento y que el cantante Alejandro Fernández será el encargado de entonar el himno nacional de México, mientras que Tyla hará lo propio con el de Sudáfrica.

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Las tres ceremonias de la Copa del Mundo

El formato de tres ceremonias inaugurales propuesto por la Fifa tendrá lugar en los primeros dos días del certamen, ya que, luego del primer encuentro de México el jueves, tanto Canadá como Estados Unidos realizarán su estreno en el Mundial el viernes 12 de junio.

Ese viernes, el show en Canadá, antes del partido ante Bosnia y Herzegovina que empezará a las 16, comenzará también una hora y media antes del encuentro, sobre las 14.30 (horario en Argentina) desde el Estadio Toronto.

Por su parte, unas horas después, el acto de Estados Unidos iniciará a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, también 90 minutos antes de que el seleccionado anfitrión enfrente a Paraguay.

Dónde ver la ceremonia de apertura del Mundial

El espectáculo inaugural que se realizará en el estadio Azteca será transmitido en vivo a través de Telefe, DSports y TyC Sports para Argentina. Cabe destacar que la señal de DSports estará disponible para las plataformas digitales de Flow y Paramount+.

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En tanto, el partido entre México y Sudáfrica también será transmitido por Telefe y DSports, pero no así por TyC Sports que cortará la transmisión al finalizar el acto. A su vez, Disney+ Premium emitirá únicamente el partido.