El show del Mundial inicia en el templo sagrado donde D10S dejó su sello eterno

Este jueves comienza el Mundial con el partido entre México y Sudáfrica, justo en el estadio en el que Maradona hizo su máxima obra de arte

Barrilete cósmico en el Mundial. Diego Armando Maradona culmina una jugada extraordinaria que se convirtió en el mejor gol de la historia de los mundiales.

Barrilete cósmico en el Mundial. Diego Armando Maradona culmina una jugada extraordinaria que se convirtió en el mejor gol de la historia de los mundiales.

Este jueves, a las 16, con el partido entre México y Sudáfrica, se inicia un nuevo Mundial con tres países anfitriones y con la selección argentina liderada por el rosarino Lionel Messi buscando extender el reinado logrado en la última cita de Qatar 2022. El escenario del partido inaugural es un templo sagrado del fútbol, en especial para los argentinos.

Además de Estados Unidos y Canadá, el tercer organizador es México, donde justamente se dará el puntapié inicial del máximo torneo planetario. Todo comenzará en un estadio emblemático y mítico para los argentinos y los amantes del fútbol de todas las latitudes: el Azteca, formalmente denominado Estadio Ciudad de México. Allí un tal Diego Armando Maradona anotó el gol más hermoso de la historia de los Mundiales, hace justo 40 años.

La Ciudad de México es una gran metrópolis con una rica historia, siendo el centro neurálgico de la cultura del país, que ahora exhibirá al mundo la mezcla su arquitectura prehispánica, colonial y moderna. Está situada a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Con capacidad para 83.000 personas e inaugurado en 1966, el Estadio Azteca de la Ciudad de México es un verdadero coliseo del fútbol mundial y el primero en albergar una tercera Copa Mundial de la FIFA.

Su césped se engalanó con figuras legendarias como Pelé y Diego Maradona, respectivamente, en dos emocionantes finales de la Copa Mundial en 1970 y 1986. Allí será el punto de partida para que vuelva a rodar la magia.

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Pelé y Maradona

Pelé toco el cielo con las manos en 1970 y Maradona llevó a la gloria a Argentina en 1986, donde en este estadio le anotó el golazo desde su propio campo a Inglaterra en la ronda de cuartos de final, el 22 de junio de 1986. Antes, en el mismo partido, Diego había señalado otro gol que pasó a la eternidad como La mano de Dios.

En este templo sagrado comenzará el Mundial este jueves, a las 16, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Con todos los ojos del mundo apuntando al DF y con una ceremonia de apertura que también promete emociones fuertes.

Estrellas de la música

Porque las estrellas Shakira y Burna Boy presentarán el tema Dai Dai, en un estreno exclusivo durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la Fifa en la Ciudad de México.

La ceremonia comenzará una hora y media antes del inicio del partido. El espectáculo reunirá además a algunos de los talentos de la música internacional, entre ellos, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Maná y Tyla.

El Mundial comenzará con el grupo A, donde también el jueves, a las 23, chocarán República de Corea ante República Checa, en Guadalajara. En tanto, Argentina debutará el martes 16 de junio, ante Argelia, en Kansas City, Estados Unidos.