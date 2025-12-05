Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

La escudería francesa confirmó su calendario para el próximo año, desde la presentación del nuevo auto, los test oficiales y todas las carreras

Luego del Gran Premio de Abu Dabi de este fin de semana, Franco Colapinto se tomará unas merecidas vacaciones de la Fórmula 1 antes de comenzar su primera temporada como piloto titular de Alpine . El 2026 luce prometedor para el equipo francés, que rápidamente se pondrá manos a la obra en la puesta a punto del nuevo auto.

El A525 mostró grandes dificultades y llevó a la escudería a la última posición del campeonato, por lo que desde temprano optaron por enfocar el desarrollo del nuevo auto bajo el reglamento que entrará en vigencia a partir de 2026. Por eso, Colapinto y Pierre Gasly tendrán pocos días de descanso antes de volver al trabajo .

Desde Alpine remarcaron en distintas oportunidades su optimismo de cara a la nueva temporada, en la que buscarán meterse en la pelea y recibirán el motor Mercedes. Cada día de trabajo cuenta y el equipo adelantó la fecha en que dará a conocer su nueva imagen, así como también cuándo realizarán los tests oficiales.

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine anunció la fecha de lanzamiento del nuevo aspecto del equipo con una presentación oficial el próximo viernes 23 de enero en Barcelona, España . Este evento no mostrará el nuevo auto que saldrá a la pista, sino que será la primera visualización de la imagen que llevará el equipo durante todo el año.

Unos días más tarde, del 26 al 30 de enero, el auto saldrá al circuito por primera vez en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.

Colapinto Gasly Mexico Alpine Pierre Gasly será el compañero de Colapinto durante todo el 2026. AP

Programación de la temporada 2026 de la Fórmula 1

06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne.

13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint).

27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka.

10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir.

17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah.

01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint).

22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint).

05-07 de junio: GP de Mónaco.

12-14 de junio: GP de España, Barcelona.

26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg.

03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint).

17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps.

24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest.

21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint).

04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza.

11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid.

25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú.

09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint).

23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin.

30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México.

06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo.

19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas.

27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail.