Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Central venció 1 a 0 a Platense en el Gigante de Arroyito con gol de Alejo Veliz. El Canalla se afianzó como líder de la tabla acumulada y está a tiro de meterse en la próxima Copa Libertadores de América.
El equipo de Holan venció 1 a 0 a Platense y el triunfo lo dejó a un pasito de la próxima Copa Libertadores.
Central venció 1 a 0 a Platense en el Gigante de Arroyito con gol de Alejo Veliz. El Canalla se afianzó como líder de la tabla acumulada y está a tiro de meterse en la próxima Copa Libertadores de América.
Segundo tiempo
A los seis minutos de la segunda etapa gran trepada de Campaz por la izquierda, centro al segundo palo, la bajó el paraguayo Giménez y corrigió al gol Alejo Veliz para el 1 a 0.
Primer tiempo
Ante la baja de Jorge Broun el capitán es Ángel Di María.
A los 27 minutos Jaminton Campaz ingresó al área por la izquierda, remató cruzado y casi abre el marcador.
El primer tiempo terminó igualado 0 a 0.
Transportistas y prestadores del área de discapacidad advirtieron que podrían suspender servicios tras la cancelación de una reunión clave en la Andis