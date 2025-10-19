Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Por Álvaro Maté Política Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Carlos Fara / Especial para La Capital Opinión Los resultados del 26-O y los consensos

La Región Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Por Patricia Martino Economía Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Economía Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

policiales Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La Ciudad El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Policiales La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Por Carina Bazzoni La Ciudad Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Policiales El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Policiales Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Por Julián Guarino. Especial para La Capital Opinión Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

La Ciudad A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Zoom Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Por Javier Felcaro Política Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Policiales Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

La Región Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Por Rodolfo Parody Ovación El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó