Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

El equipo de Holan venció 1 a 0 a Platense y el triunfo lo dejó a un pasito de la próxima Copa Libertadores.

19 de octubre 2025 · 17:51hs
Alejo Veliz celebra el gol de Central para la apertura ante Platense.

Marcelo Bustamante / La Capital

Alejo Veliz celebra el gol de Central para la apertura ante Platense.

Central venció 1 a 0 a Platense en el Gigante de Arroyito con gol de Alejo Veliz. El Canalla se afianzó como líder de la tabla acumulada y está a tiro de meterse en la próxima Copa Libertadores de América.

Segundo tiempo

A los seis minutos de la segunda etapa gran trepada de Campaz por la izquierda, centro al segundo palo, la bajó el paraguayo Giménez y corrigió al gol Alejo Veliz para el 1 a 0.

Primer tiempo

Ante la baja de Jorge Broun el capitán es Ángel Di María.

A los 27 minutos Jaminton Campaz ingresó al área por la izquierda, remató cruzado y casi abre el marcador.

El primer tiempo terminó igualado 0 a 0.

Las estadísticas de Central y Platense

Mónica, la mujer de Miguel Ángel Russo, besa la urna con sus cenizas.

Emoción en el Gigante: la esposa de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central se la juega contra Platense.

Central: Holan confirmó el equipo con dos modificaciones para recibir a Platense

Central viene de ganar en cancha de Vélez, donde hubo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo.

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's

