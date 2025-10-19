El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

El colombiano participó en casi todas las jugadas de riesgo del Canalla. El zaguero central metió un par de cruces clave. Veliz por su puesto hizo lo suyo

Los once de Central que Ariel Holan eligió para arrancar el partido frente a Platense.

Jaminton Campaz tuvo sus intermitencias, pero fue el jugador de Central más incisivo. Participó en casi todas las jugadas de riesgo del Canalla. Juan Cruz Komar estuvo siempre bien parado en el fondo. Gran mérito de Alejo Veliz en el gol y buen partido de Enzo Giménez.

Axel Werner 5: No se tuvo que exigir en ninguna, salvo una en la que salió a cortar una pelota aérea y la aseguró.

Emanuel Coronel 4,5: Flojo primer tiempo. En el segundo levantó un poco, pero nunca estuvo demasiado seguro. Sufrió de a ratos de impreciso con el balón.

Facundo Mallo 5: Hizo siempre la más simple y nunca se complicó. Tuvo presencia y con eso le alcanzó para hacer un partido correcto.

Juan Cruz Komar 7: El mejor de la defensa, por lejos. Siempre atento a los cruces, ganó casi todos los duelos y metió un par de cortes dentro del área que fueron clave.

Agustín Sández 5: Intentó más en el primero que en el segundo. No tuvo una gran tarde. Hizo lo mínimo indispensable y cumplió.

Franco Ibarra 5,5: Arrancó con algunas imprecisiones y le costó bastante el primer tiempo. Después se asentó y marcó presencia en el anillo central.

Ignacio Malcorra 5,5: Le costó meterse en partido, aunque siempre estuvo más predispuesto a dar una mano atrás que en atacar. Creció en el complemento y le puso más cabeza a su juego.

Enzo Giménez 7: Metido siempre en partido. Exigió en ofensiva, colaboró mucho en el retroceso y metió la habilitación en el gol. Se fue ovacionado.

Ángel Di María 5,5: Estuvo bastante impreciso. Tiró muchas individuales, pero no todas le salieron. Muchas veces fue presa fácil de sus marcadores.

JAMINTON CAMPAZ 7,5: Participó en prácticamente todas las jugadas de riesgo que generó el equipo. Tuvo altibajos, pero siempre exigió. Clave en el gol de Veliz.

Alejo Veliz 7: Con poco hizo un montón. Enorme sacrificio, pero su gran mérito fue estar en el momento justo y en el lugar indicado: para empujarla al gol tras la asistencia de Enzo Giménez.

Ingresaron en Central en el complemento

Federico Navarro 5.5: Ingresó para dar una mano en la contención y metió un par de cortes importantes, algunos dentro del área.

Enzo Copetti -: Jugó pocos minutos y las pocas veces que participó del juego las cosas no le salieron del todo bien. Bastante impreciso con el balón.

Agustín Módica -: Entró cuando el partido se moría y participó poco y nada del juego.

Juan Manuel Elordi-: Al igual que Módica, fue muy poco lo que jugó. Su ingreso fue para que haya un hombre más con capacidad de marca.

Ariel Holan, el DT 6: Central ganó y contra eso hay poco que decir. Su equipo nunca se sintió dominador absoluto del encuentro y debe ser algo a corregir, pero la victoria, la cuarta consecutiva, le da un aval importante. Demoró demasiado los cambios.