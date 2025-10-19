La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

El colombiano participó en casi todas las jugadas de riesgo del Canalla. El zaguero central metió un par de cruces clave. Veliz por su puesto hizo lo suyo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de octubre 2025 · 20:19hs
Los once de Central que Ariel Holan eligió para arrancar el partido frente a Platense.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los once de Central que Ariel Holan eligió para arrancar el partido frente a Platense.

Jaminton Campaz tuvo sus intermitencias, pero fue el jugador de Central más incisivo. Participó en casi todas las jugadas de riesgo del Canalla. Juan Cruz Komar estuvo siempre bien parado en el fondo. Gran mérito de Alejo Veliz en el gol y buen partido de Enzo Giménez.

Los puntajes de Ovación

Axel Werner 5: No se tuvo que exigir en ninguna, salvo una en la que salió a cortar una pelota aérea y la aseguró.

Emanuel Coronel 4,5: Flojo primer tiempo. En el segundo levantó un poco, pero nunca estuvo demasiado seguro. Sufrió de a ratos de impreciso con el balón.

Facundo Mallo 5: Hizo siempre la más simple y nunca se complicó. Tuvo presencia y con eso le alcanzó para hacer un partido correcto.

Juan Cruz Komar 7: El mejor de la defensa, por lejos. Siempre atento a los cruces, ganó casi todos los duelos y metió un par de cortes dentro del área que fueron clave.

Agustín Sández 5: Intentó más en el primero que en el segundo. No tuvo una gran tarde. Hizo lo mínimo indispensable y cumplió.

Franco Ibarra 5,5: Arrancó con algunas imprecisiones y le costó bastante el primer tiempo. Después se asentó y marcó presencia en el anillo central.

Ignacio Malcorra 5,5: Le costó meterse en partido, aunque siempre estuvo más predispuesto a dar una mano atrás que en atacar. Creció en el complemento y le puso más cabeza a su juego.

Enzo Giménez 7: Metido siempre en partido. Exigió en ofensiva, colaboró mucho en el retroceso y metió la habilitación en el gol. Se fue ovacionado.

Ángel Di María 5,5: Estuvo bastante impreciso. Tiró muchas individuales, pero no todas le salieron. Muchas veces fue presa fácil de sus marcadores.

JAMINTON CAMPAZ 7,5: Participó en prácticamente todas las jugadas de riesgo que generó el equipo. Tuvo altibajos, pero siempre exigió. Clave en el gol de Veliz.

Alejo Veliz 7: Con poco hizo un montón. Enorme sacrificio, pero su gran mérito fue estar en el momento justo y en el lugar indicado: para empujarla al gol tras la asistencia de Enzo Giménez.

>>Leer más: Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Ingresaron en Central en el complemento

Federico Navarro 5.5: Ingresó para dar una mano en la contención y metió un par de cortes importantes, algunos dentro del área.

Enzo Copetti -: Jugó pocos minutos y las pocas veces que participó del juego las cosas no le salieron del todo bien. Bastante impreciso con el balón.

Agustín Módica -: Entró cuando el partido se moría y participó poco y nada del juego.

Juan Manuel Elordi-: Al igual que Módica, fue muy poco lo que jugó. Su ingreso fue para que haya un hombre más con capacidad de marca.

Ariel Holan, el DT 6: Central ganó y contra eso hay poco que decir. Su equipo nunca se sintió dominador absoluto del encuentro y debe ser algo a corregir, pero la victoria, la cuarta consecutiva, le da un aval importante. Demoró demasiado los cambios.

Noticias relacionadas
Alejo Veliz celebra el gol de Central para la apertura ante Platense.

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central se la juega contra Platense.

Central: Holan confirmó el equipo con dos modificaciones para recibir a Platense

Central viene de ganar en cancha de Vélez, donde hubo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo.

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Lo último

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso

Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso

El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Transportistas y prestadores del área de discapacidad advirtieron que podrían suspender servicios tras la cancelación de una reunión clave en la Andis

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores
Ovación

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Ovación
Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso
Ovación

Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso

Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso

Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso

Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

Emoción en el Gigante: la esposa de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Emoción en el Gigante: la esposa de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Policiales
Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad
Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna