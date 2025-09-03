La Capital | Ovación | Miguel Russo

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

El director técnico tiene infección urinaria pero está ansioso para que los médicos le permitan volver a estar al frente del plantel xeneize.

3 de septiembre 2025 · 15:28hs
Miguel Russo pasó una noche tranquila pero debe esperar los resultados de nuevos análisis.

Miguel Russo pasó una noche tranquila pero debe esperar los resultados de nuevos análisis.

La internación de Miguel Russo por una infección urinaria se produjo a menos de dos semanas del próximo partido de Boca, que será contra Central en el Gigante. El encuentro se jugará el domingo 14 de septiembre a las 17.30 y por ahora es una incógnita si Russo podrá estar presente.

Russo pasó una noche tranquila durante su internación y tanto él como su familia esperan ahora la realización de nuevos análisis para saber si podrá continuar con un tratamiento ambulatorio o tendrá que seguir bajo estricta vigilancia médica.

Russo asistió el martes al instituto Flenni para someterse a unos estudios programados y fue allí donde le detectaron la infección urinaria. Por su edad y sus antecedentes médicos, se tomó la decisión que quedara internado en observación hasta ver la evolución al tratamiento con antibióticos que le indicaron.

El deseo de Miguel Russo

Aunque no hay certeza sobre lo que puedan decidir los médicos en el corto plazo, allegados al director técnico de Boca revelaron que Russo tiene deseos de abandonar el sanatorio cuanto antes y de volver a trabajar con el plantel xeneize ni bien pueda.

Russo ya tiene antecedentes de su inclinación a seguir trabajando aún cuando padezca problemas de salud: en 2017 era el entrenador de Millonarios de Bogotá cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata. Mientras se sometía a un duro tratamiento de quimioterapia, siguió trabajando y no dejó nunca de dirigir al equipo.

Mientras Russo permanezca internado, o en su casa, el plantel xeneize estará a cargo de su ayudante, Claudio Ubeda. El ex-Central conducirá las prácticas de esta semana, a la espera de que su jefe reciba el alta.

Central y Boca se enfrentarán en Rosario el 14 de septiembre por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se jugará se jugará desde las 17.30 y marcará un nuevo regreso de Russo al Gigante de Arroyito desde su último paso por el Canalla.

Miguel Russo lleva a todos los jugadores a Mar del Plata, excepto a uno: Cristian Lema.

Miguel Russo lleva a Mar del Plata a todo el plantel de Boca y solo deja afuera a un ex-Newell's

Jorge Sampaoli, con la camiseta de Atlético Mineiro. El DT de Casilda asume este miércoles en el Galo. 

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Lionel Scaloni dijo que él también disfrutará el partido de Messi ante Venezuela. 

Lionel Scaloni: "Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo"

Mateo Apolonio y el sueño cumplido de jugar en la primera de Riestra con sólo 14 años.

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Jorge Sampaoli asume en Atlético Mineiro: sus primeras frases al llegar a Belo Horizonte

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

"Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

En la reciente acusación a la banda de Los Menores y al nuevo jefe de la barra de Central se explica parte del contexto que decantó en el asesinato de Pillín Bracamonte

Por Martín Stoianovich

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Primera acusación a Los Menores, la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?
Lionel Scaloni: Si es verdad que será el último partido de Messi en el país, hay que disfrutarlo

El insólito posteo de Boca en el momento en que se confirmaba la internación de Russo

El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste
El secuestro de una moto robada echó luz sobre una saga de crímenes en la zona oeste

Que vengan y peleen conmigo: el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Detuvieron a cuatro hombres tras un posible intento de usurpación con una mujer cautiva

Fiebre por las carteras: largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

La UNR capacita a profesionales de la salud en cannabis medicinal: nueva inscripción al posgrado

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Operativo policial en una escuela por la supuesta aparición de un arma

