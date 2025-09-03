Miguel Russo espera los resultados de nuevos análisis: ¿llegará al partido de Boca contra Central en 11 días?

El director técnico tiene infección urinaria pero está ansioso para que los médicos le permitan volver a estar al frente del plantel xeneize.

La internación de Miguel Russo por una infección urinaria se produjo a menos de dos semanas del próximo partido de Boca, que será contra Central en el Gigante. El encuentro se jugará el domingo 14 de septiembre a las 17.30 y por ahora es una incógnita si Russo podrá estar presente.

Russo pasó una noche tranquila durante su internación y tanto él como su familia esperan ahora la realización de nuevos análisis para saber si podrá continuar con un tratamiento ambulatorio o tendrá que seguir bajo estricta vigilancia médica.

Russo asistió el martes al instituto Flenni para someterse a unos estudios programados y fue allí donde le detectaron la infección urinaria. Por su edad y sus antecedentes médicos, se tomó la decisión que quedara internado en observación hasta ver la evolución al tratamiento con antibióticos que le indicaron.

Aunque no hay certeza sobre lo que puedan decidir los médicos en el corto plazo, allegados al director técnico de Boca revelaron que Russo tiene deseos de abandonar el sanatorio cuanto antes y de volver a trabajar con el plantel xeneize ni bien pueda.

Russo ya tiene antecedentes de su inclinación a seguir trabajando aún cuando padezca problemas de salud: en 2017 era el entrenador de Millonarios de Bogotá cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata. Mientras se sometía a un duro tratamiento de quimioterapia, siguió trabajando y no dejó nunca de dirigir al equipo.

Mientras Russo permanezca internado, o en su casa, el plantel xeneize estará a cargo de su ayudante, Claudio Ubeda. El ex-Central conducirá las prácticas de esta semana, a la espera de que su jefe reciba el alta.

Central y Boca se enfrentarán en Rosario el 14 de septiembre por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se jugará se jugará desde las 17.30 y marcará un nuevo regreso de Russo al Gigante de Arroyito desde su último paso por el Canalla.